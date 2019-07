De concurrentie op de hardwaremarkt is lekker aangewakkerd, met AMD en Intel die elkaar op processorgebied beconcurreren, en de aloude competitie tussen AMD en Nvidia die met Navi nieuw leven werd ingeblazen. Waar Nvidia sinds de introductie van Turing al het topsegment in handen had, betekende de komst van Navi weer wat concurrentie in het middensegment.

Eerder zette Nvidia daar al de eerste Super-kaarten tegenover, waarbij de RTX 2060 Super het tegen AMD's 5700-kaart opnam en de 2070 Super het antwoord op de 5700XT was. Het was al een tijdje bekend dat er ook een 2080 Super zou komen en dat is drie weken na de andere Supers een feit. Eigenlijk is die 2080 Super de derde kaart op basis van dezelfde chip; de TU104 is er inmiddels in vier versies.

De 2070 Super is de kleinste van het stel, of de versie waarbij de minste elementen zijn ingeschakeld, en de 2080 Super zit aan de andere kant van het spectrum. De chip aan boord heeft de codenaam TU104-4500A1 gekregen en heeft net iets meer streamprocessors, raytracingcores en tensorcores actief. De RTX 2080 Super telt dan ook 48 streaming-multiprocessors, tegen 46 in de gewone RTX 2080 en 40 in de 2070 Super.

Videokaart Cuda-cores Raytracingcores Geheugen Geheugensnelheid GeForce RTX Titan 4608 72 24GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2080 Ti 4352 68 11GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2080 Super 3072 48 8GB gddr6 15,5Gbit/s GeForce RTX 2080* 2944 46 8GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2070 Super 2560 40 8GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2070* 2304 36 8GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2060 Super 2176 34 8GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2060 1920 30 6GB gddr6 14Gbit/s GeForce GTX 1660 Ti 1536 - 6GB gddr6 12Gbit/s GeForce GTX 1660 1408 - 6GB gddr5 8Gbit/s GeForce GTX 1650 896 - 4GB gddr5 8Gbit/s

* Nvidia haalt de reguliere RTX 2070 en RTX 2080 uit het assortiment. De RTX 2060 blijft bestaan naast de nieuwe Super-variant.

Nvidia maakt niet alleen een iets groter deel van de Turing TU104-chip beschikbaar, ook de kloksnelheden zijn iets hoger. De baseclock ligt op 1650MHz, fors hoger dan de 1515MHz van de 2080. Die kloksnelheid wordt maar zelden aangehouden, want de boostclock is veel belangrijker. Die is 1815MHz voor de Super en 1710MHz voor de gewone 2080. Ook het geheugen is iets hoger geklokt, op 15,5GT/s tegen 14GT/s, wat ook de bandbreedte doet toenemen. De geheugenbus en de hoeveelheid zijn wel gelijkgebleven, met respectievelijk 256bit en 8GB.

Met de 2080 Super krijg je dus meer werkende transistors en, zoals we in deze review gaan bekijken, meer prestaties. Moet je dan ook meer betalen? Vooralsnog lijkt het antwoord nee, want de adviesprijs van de 2080 Super is, in Amerikaanse dollars, dezelfde 699 dollar als die je voor de gewone 2080 moet neerleggen. Sterker: de 2080 Super Founders Edition, die eigenlijk niemand koopt, is honderd dollar goedkoper dan de FE van de 2080. Het is alleen de vraag of je de kaart ook voor dat geld op de kop kunt tikken.