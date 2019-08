Valve wil multithreading in Linux-kernel optimaliseren om gamen beter te maken

Valve wil de kernel van Linux aanpassen om games beter te kunnen ondersteunen. Het platform stelt manieren voor om gaming op het platform te verbeteren, onder andere door multithreading beter te ondersteunen.

Het voorstel valt samen met de release van Proton 4.11 door Steam, die eerder deze week plaatsvond. Proton 4.11 is gebaseerd op WINE 4.11 en heeft, naast een hoop bugfixes en ondersteuning voor Direct3D.9, functionaliteit waarmee de cpu-load bij multithreaded games kan worden verlaagd. Daarvoor moet echter wel de Linux-kernel worden aangepast. Dat heeft Valve inmiddels voorgesteld. Het voorstel van Valve om de kernel aan te passen zou leiden tot meer dan tien procent verlaging van de cpu-load, zegt Valve. Dat testte daarvoor Tomb Raider op een high-end machine, maar volgens het bedrijf kan ook bij goedkopere systemen sprake zijn van een flinke loadverlaging.

In de nieuwe versie van Proton zit ook een experimentele nieuwe functie waarmee esync kan worden vervangen. esync was altijd de manier om multithreaded games te spelen op Linux, maar Valve wil de kernel aanpassen om multithreading in het algemeen sneller te maken in het besturingssysteem. Dat moet gebeuren door fast user-space locking-functionality of futex() uit te breiden door meer kernfunctionaliteit beschikbaar te stellen. Ook stelt Valve voor aanpassingen te doen aan glibc en lbpthread.

Er zijn al twee experimentele packages van fsync beschikbaar voor Arch en Ubuntu, die door gebruikers als bèta kunnen worden geprobeerd. Daarnaast zijn er proof-of-concept-patches uit voor glibc, die door gebruikers kunnen worden getest.