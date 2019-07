Met de formele introductie van de nieuwe Ryzen 3-serie op 7 juli hebben we ons geconcentreerd op twee processors: de octacore 3700X en de 3900X met twaalf cores. Inmiddels hebben we ook de Ryzen 5 3600X en, met dank aan Azerty, de Ryzen 5 3600 kunnen testen. Beide processors zijn hexacores, maar het X-model heeft een tdp van 95W, terwijl de tweede een tdp van 65W heeft.

Voorlopig is de line-up van de nieuwe generatie Ryzen 3-processors compleet; alleen de 3950X moet nog verschijnen, maar dat zou pas rond september gebeuren. We hebben de 3800X helaas nog niet kunnen bemachtigen, maar die heeft specificaties die aardig op die van de wel geteste 3700X lijken. Beide zijn octacores, maar de 3800X is sneller geklokt en heeft ook een hogere tdp van 105W in plaats van 65W. Dat gaat gepaard met een hogere baseclock, 3,9GHz in plaats van 3,6GHz, en de boostsnelheid is met 4,5GHz ook iets hoger dan de 4,4GHz van de 3700X.

De Ryzen 5 3600 heeft zes cores die een kloksnelheid van 3,6GHz tot 4,2GHz halen bij een tdp van 65W. De Ryzen 5 3600X laat zijn zes cores op 3,8GHz tot 4,4GHz werken, en doet dat bij een tdp van 95W. De overige specificaties zijn gelijk, alleen de prijs niet. De adviesprijs van de 3600 is 199 dollar en de 3600X moet 249 dollar kosten. In de Benelux zijn die prijzen wat hoger, met 220 en 270 euro respectievelijk.