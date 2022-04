Een originele processor kopen in China voor bijna 100 euro minder dan je in lokale winkels betaalt. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, zeker in deze tijden van tekorten en prijsstijgingen. Wij namen de proef op de som, bestelden een AMD Ryzen 5 3600 bij AliExpress en delen in dit artikel onze ervaringen.

De Ryzen 5 3600 staat al sinds zijn introductie in juli 2019 vrijwel onafgebroken bovenaan in de populariteitslijst in de Pricewatch. Eerder deze maand merkten we op dat juist deze chip een van de grootste slachtoffers is van de prijsstijgingen van vorige generaties hardware. Tussen februari en september 2020 kon je die processor aanschaffen voor rond de 170 euro; inmiddels vragen winkels met eigen voorraad fors meer. Op zondagavond betaalde je 219 euro bij de goedkoopste winkels met voorraad, begin deze maand was zelfs rond de 250 euro geen uitzondering. Webwinkels bevestigden aan Tweakers dat de aanvoer van oudere hardware stokt nu fabrikanten zich volledig focussen op de cpu's en gpu's van de nieuwste generatie.

Daarmee treffen de aanvoerproblemen niet alleen de enthousiasteling die niet kan wachten tot zijn gloednieuwe processor of videokaart wordt geleverd, maar ook de prijsbewuste koper die genoeg heeft aan hardware van de vorige generatie. In de conclusie van onze Ryzen 5000-review opperden we zelfs expliciet de mogelijkheid om een nieuw systeem te beginnen met een aantrekkelijk geprijsde Ryzen 3000-chip, om die later eenvoudigweg te vervangen. De prijsstijgingen maken die mogelijkheid vanzelfsprekend een stuk minder aantrekkelijk.

Dat verkopers in China beweren massa's processors op voorraad te hebben en die voor veel scherpere prijzen verkopen, deed ons de wenkbrauwen fronsen. Normaal gesproken loont het amper om pc-componenten in Azië aan te schaffen, maar voor een dikke 150 euro zou je binnen enkele weken een Ryzen 5 3600 thuisbezorgd moeten krijgen. Krijg je dan wel een echte chip en word je niet opgezadeld met een 'slecht gelukt' exemplaar, zijn slechts twee van de vragen die we in dit artikel proberen te beantwoorden.