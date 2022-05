We staan aan de vooravond van de komst van AMD's Zen3-processors; de aankondiging is gepland op 8 oktober. Veel hardwareliefhebbers kijken reikhalzend uit naar deze Ryzen 4000-serie voor de desktop. Het is echter nog niet zover en bovendien volgen de budgetvarianten van een nieuwe processorreeks doorgaans pas maanden later. Dat betekent dat de huidige line-up met bijbehorende prijzen op dit moment nog razend relevant is voor wie nú een pc wil samenstellen. Zeker voor wie niet per se het nieuwste van het nieuwste wil en liever de kosten wat probeert de drukken, zal een goedkope processor de voorkeur genieten boven een duurder, state-of-the-artmodel.

In deze review bekijken we het huidige aanbod van consumentenprocessors tot 200 euro, om daarmee een overzicht te geven van de prestaties die je kunt verwachten van de betaalbare modellen van Intel en AMD. De Core- en Ryzenmodellen van deze twee voorzien voor veel 'gewone' gebruikers vaak al prima in de benodigde rekenkracht en andere behoeften, maar hoe ze zich precies tot elkaar verhouden, belichten we in dit artikel.

Omdat Intel en AMD elkaar goed in de gaten houden, zijn de prijzen van verschillende goedkope cpu's in hun portfolio's doorgaans goed op elkaar afgestemd. Daarom besteden we in de volgende pagina's extra aandacht aan de vergelijkbaar geprijsde rivalen van AMD en Intel.