Ook de vorige generaties videokaarten en cpu's raken op en stijgen in prijs

Zelfs hardware van de vorige generatie is aan het opraken en stijgt daarom in prijs, zo blijkt uit een inventarisatie van Tweakers. Dat de gloednieuwe GeForce RTX 3000-videokaarten van Nvidia en Ryzen 5000-processors van AMD amper leverbaar zijn is geen nieuws, maar ook componenten van de vorige generaties zijn steeds slechter verkrijgbaar.

Eén van de meest sprekende voorbeelden is de populairste processor uit AMD's vorige generatie, de Ryzen 5 3600. Tussen februari en september van dit jaar tikte je die voor minder dan 170 euro op de kop, maar inmiddels vragen de goedkoopste shops met eigen voorraad al 265 euro. Dat is een prijsstijging van ruim 55 procent. Verwante processors als de 3600X en 3600XT laten eveneens een stijgende prijstrend zien, zij het minder extreem. Zelfs de prijs van de Ryzen 5 2600 van twee generaties terug loopt langzaam op, van 125 euro eerder dit jaar tot 150 euro nu.

Prijsontwikkeling van de AMD Ryzen 5 3600

Videokaarten lijken met eenzelfde probleem te kampen. Wie bij een willekeurige hardwareshop op zoek gaat naar een videokaart die uit voorraad leverbaar is, krijgt vooral oudere low-end videokaarten voorgeschoteld. Azerty en Megekko kunnen beide maar één RTX 2080 Super leveren, namelijk een nichekaart met een waterblok, terwijl de RTX 2070 Super en RTX 2060 Super volledig zijn uitverkocht. Alternate kan zelfs geen enkele RTX 20-videokaart leveren en heeft het merendeel van de betreffende categoriepagina's al van zijn website verwijderd. De Radeon RX 5000-serie ondergaat in rap tempo hetzelfde lot. Hoewel de middenklasse RX 5600 XT nog redelijk goed voorradig is, valt het aantal leverbare RX 5700 XT's inmiddels op één hand te tellen.

Webwinkels bevestigen aan Tweakers dat ook de aanvoer van oudere hardware stokt. Fabrikanten focussen zich nu volledig op het leveren van zo veel mogelijk cpu's en gpu's van de nieuwste generatie, maar ook op dat vlak lijkt 'vrije voorraad' - een situatie waarin er meer wordt geleverd dan er is verkocht - nog ver weg. Het resultaat is dat het op dit moment zelfs lastig begint te worden om überhaupt een pc samen te stellen, zelfs wanneer je de nieuwe generaties even laat voor wat ze zijn.

Intels 10-serie processors is de afgelopen maanden wel gestaag in prijs blijven dalen, dan wel stabiel gebleven, en deze processors zijn bij tientallen shops te krijgen.