Duizend AMD Ryzen 5000-processors binnen enkele minuten uitverkocht in Benelux

Ongeveer duizend AMD Ryzen 5000-processors vlogen donderdagmiddag om drie uur uit Nederlandse en Belgische shops. Dat schat Tweakers op basis van gesprekken die het vrijdagmiddag had met grote winkels. Naar verwachting worden er snel meer processors geleverd.

Veel shops in de Benelux hadden donderdagmiddag te maken met rokende servers. Alternate meldt een verdubbeling van het verkeer naar zijn website, een LinkedIn-filmpje van de directeur van Azerty toont een piek van ruim 1300 gelijktijdige bezoekers en de cpu-belasting bij Megekko steeg van 2 naar 60 procent. In de eerste tien minuten na de introductie vulden bij die laatste winkel evenveel mensen hun mandje als normaal in 24 uur.

Azerty en Megekko hadden ieder een releasevoorraad van 300 à 400 stuks, waarvan het merendeel Ryzen 5-processors. Juist de 12-core Ryzen 9 5900X bleek bij alle winkels het populairste model, terwijl de voorraden in verhouding minimaal waren. Alternate heeft ruim 250 orders ontvangen voor de Ryzen 9 5900X, bij Azerty zijn dat er bijna 400 en de wachtrij bij Megekko telt ruim 600 posities. Dat is steeds rond de veertig procent van de totale interesse in Ryzen 5000-chips.

schatting door Tweakers Ryzen 5 5600X Ryzen 7 5800X Ryzen 9 5900X Ryzen 9 5950X Releasevoorraad Benelux 650 150 150 50 Orders Benelux 1000 400 1400 300

Op dit moment zijn de Ryzen 5000-processors in de hele Benelux uitverkocht, maar een leverfiasco zoals bij Nvidia's GeForce RTX 3000-videokaarten verwachten de winkels niet. De releasevoorraad was in vergelijking daarmee immers al een veelvoud. Alternate verwacht 'op korte termijn' meer voorraad van de Ryzen 5 5600X, terwijl Megekko 'goede hoop' heeft dat het in vergelijking met de Nvidia-kaarten vlotter zal verlopen. Bovendien lijkt de vraag in de Benelux relatief hoog. In andere Europese landen is de Ryzen 5 in elk geval op het moment van schrijven nog voorradig, zoals in Finland en Roemenië. Bij het Duitse Mindfactory is hij wel uitverkocht en de winkel noemt Ryzen 5000 zijn 'beste cpu-release ooit'.

Megekko heeft zijn tooltje om je wachtrijpositie te controleren, dat het heeft ontwikkeld voor de RTX 3000-videokaarten, nu ook opengesteld voor wie een cpu heeft besteld. Wel verzoekt de winkel tweakers die de tool met een scriptje automatisch uitlezen, om dat maximaal eens per tien minuten te doen: elke seconde vinden de servers minder leuk. Het bellen van de klantenservice heeft volgens Megekko geen zin, ook Azerty zegt geen voorspellingen te kunnen doen over komende leveringen.

Gisteren publiceerde Tweakers zijn review van de AMD Ryzen 5000-processors.