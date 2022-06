VVD: privacywet moet uitzondering krijgen voor bestrijden van fraude en misdaad

De VVD wil dat opsporingsinstanties makkelijker informatie moeten kunnen uitwisselen om fraude op te sporen, ook al is dat in strijd met de privacywet. In het conceptverkiezingsprogramma stelt de partij dat 'de bestrijding van misdaad voorop staat, niet privacyregels'.

De VVD wil stevig inzetten op het bestrijden van criminaliteit, maar ziet daar nu obstakels. "Privacyregels bemoeilijken de bestrijding van criminaliteit omdat gegevens over criminelen niet altijd gedeeld kunnen worden", schrijf de partij vrijdag in het conceptverkiezingsprogramma. De partij wil dat er een uitzondering komt op de privacywetgeving zodat er zwarte lijsten kunnen worden opgesteld. Die moeten kunnen worden gedeeld tussen overheidsinstanties en met private partijen. De VVD heeft het daarbij niet alleen over zware misdaad, maar ook over fraude. De partij noemt als voorbeeld ondernemers die schade oplopen door 'gesjoemel met creditcards, verzekeringen en spooknota's'.

Tegelijkertijd wil de partij wel extra regels voor privacybescherming. Het moet mogelijk worden grote techbedrijven in Europees verband op te breken, en de partij wil dat er een wet komt die 'data tot persoonlijk eigendom maakt'. Dat betekent volgens het programma concreet dat techbedrijven moeten betalen voor het gebruik van persoonlijke data.

De VVD wil ook dat het verplicht wordt data van Nederlanders in Europa op te slaan. De partij wil daarnaast investeren in een Europees alternatief voor dataopslag, al noemt het daarbij geen voorbeelden. Europa bouwt aan Gaia-X, een tegenhanger van bijvoorbeeld AWS. Duitsland riep Nederland vorig jaar op zich daarbij aan te sluiten. De VVD was daar destijds enthousiast over.

Beschermen van infrastructuur

In het programma staat ook dat er meer samenwerking moet komen tussen de overheid en het bedrijfsleven om belangrijke infrastructuur beter te beschermen. De reden daarvoor is dat cyberaanvallen steeds groter en heftiger worden. Hoewel de partij ddos-aanvallen niet specifiek noemt is dat wel een voorbeeld van aanvallen die grootschaliger en complexer worden. Inmiddels bestaan er al samenwerkingsverbanden zoals No more DDoS waarbij kennis en informatie wordt uitgewisseld om aanvallen af te slaan. De VVD wil dat de overheid die vitale infrastructuur samen met organisaties gaat beheren, en de minimale beveiligingseisen verhogen. De partij wil ook partijen zoals het Nationaal Cyber Security Centrum en het Defensie Cyber Security Centrum en de inlichtingendiensten versterken om daarbij te helpen.

De VVD wil ook dat Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten landen kunnen 'terughacken'. De partij hekelt het feit dat landen na een hack van een land onder NAVO-regels niet zomaar een cybertegenoffensief mogen starten. De VVD wil samenwerken met Europese landen om daar andere regels voor op te stellen.

De VVD is op dit moment de grootste partij van Nederland en staat in de peilingen ook weer ruimschoots bovenaan.