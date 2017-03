Door Sander van Voorst, maandag 13 maart 2017 06:00, 20 reacties • Feedback

Nadat de Amerikanen Donald Trump tot hun president hebben verkozen, is nu Nederland aan de beurt om te kiezen, al gaat het hier om de volksvertegenwoordiging. De dag van de verkiezingen is 15 maart en de verschillende stemwijzers schieten dan ook al enige tijd als paddestoelen uit de grond. Ook op het gebied van techonderwerpen zijn er verschillende mogelijkheden aan de hand waarvan nog zwevende kiezers tot een keuze kunnen komen.

Net als bij voorgaande Tweede Kamerverkiezingen heeft Tweakers op een rijtje gezet wat de verschillende politieke partijen vinden van ict-onderwerpen als privacy, internetcriminaliteit, beveiliging en autonome auto's. Daarbij zijn de verkiezingsprogramma's van in totaal vijftien partijen onder de loep genomen. De maatstaf voor de bekeken partijen was een blik op de peilingen. Partijen die volgens recente peilingen kans hebben om ten minste één zetel te behalen, zijn meegenomen in dit overzicht.

Voor dit stuk is aan alle partijen gevraagd om te reageren op vijf korte stellingen over uiteenlopende ict-onderwerpen. Daarnaast hebben we bekeken hoeveel aandacht partijen zelf aan deze onderwerpen besteden in hun verkiezingsprogramma's. Om dit in één oogopslag te kunnen zien, hebben we een overzicht gemaakt dat aangeeft of en hoeveel aandacht uitgaat naar verschillende onderwerpen. Daarnaast is terug te lezen wat de partijen er precies over zeggen.

Ook is te zien hoe bestaande partijen gestemd hebben over wetsvoorstellen die een vergaande invloed kunnen hebben op de persoonlijke levenssfeer van burgers. Daarbij hebben we gekeken naar de stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Computercriminaliteit III, oftewel het 'hackvoorstel', en de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, oftewel de 'aftapwet'.

Hoewel techonderwerpen belangrijk zijn, hebben partijen natuurlijk ook standpunten over een groot aantal andere thema's. Het loont daarom om dit overzicht te combineren met andere methodes om tot een onderbouwde keuze te komen.