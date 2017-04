Door Emile Witteman, donderdag 6 april 2017 18:09, 82 reacties • Feedback

Submitter: Keypunchie

Ancilla van de Leest heeft aangekondigd dat ze haar positie als partijleider van de Piratenpartij heeft opgezegd. Ze wordt passief lid van de partij, maar belooft beschikbaar te blijven als adviseur voor haar voormalige collega's.

Van de Leest geeft in haar verklaring aan dat ze de functie als lijsttrekker als een zware verantwoordelijkheid ziet, waarvoor ze de tijd en aandacht die daarvoor nodig zijn, niet langer kan geven. Met haar vertrek wil ze ruimte maken voor een "waardige opvolger die deze eervolle leiderschapsfunctie kan bekleden".

In 2014 werd van de Leest, die toen nog vanwege eerdere werkzaamheden als model de achternaam Tilia gebruikte, lid van de Piratenpartij. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar was ze lijsttrekker, maar de partij wist geen zetels te behalen. Of de uitslagen van de verkiezingen met het aftreden te maken hebben, is niet bekend. Ook heeft de partij nog niet aangekondigd wie haar functie overneemt.

De 31-jarige privacyactiviste geeft aan dat ze als schrijver en als spreker actief blijft bij het strijden voor een vrije digitale maatschappij. Verder blijft ze als adviseur beschikbaar voor haar voormalige collega's van de Piratenpartij.