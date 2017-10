Organisaties en providers vragen om 'sleepwet' uit te stellen tot na referendum

Diverse kleine providers en verschillende Nederlandse maatschappelijke organisaties, waaronder Bits of Freedom en Privacy First, hebben in een open brief premier Mark Rutte gevraagd om de Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten pas in te voeren als het referendum over die wet heeft plaatsgevonden.

Een deel van de wet is al in werking getreden en voor de rest van de aanpassingen aan de 'sleepwet' zal dat rond 1 januari gebeuren; de exacte datum heeft het kabinet nog niet vastgesteld. Dat is ruim voordat een eventueel referendum zou kunnen plaatsvinden, want dat gebeurt mogelijk tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart volgend jaar.

Volgens de organisaties is het in het belang van het kabinet om de invoering van de wet op te schorten. "Met inwerkingtreding vóór de stemming laat u zien dat u niet alleen niet op dit advies zit te wachten, maar de mening van de burger ook al bij voorbaat negeert. Voor de geloofwaardigheid van ons democratische bestel is het van groot belang dat de wet waarover het referendum gaat niet in werking treedt voordat de stem van de burger tijdens het referendum wordt meegenomen bij de besluitvorming."

Onder meer Bits of Freedom, Privacy First, Platform Bescherming Burgerrechten, Waag Society, Internet Society Nederland hebben de brief ondertekend. Ook beroepsorganisaties voor journalisten en advocaten hebben hun handtekening gezet, net als de kleine providers Bit, Voys en SpeakUp.

Een initiatief voor een referendum over de wet die regelt dat inlichtingendiensten meer bevoegdheden krijgen, verzamelde meer dan 400.000 handtekeningen, veel meer dan de 300.000 handtekeningen die nodig zijn om een referendum af te dwingen. Het aankomende kabinet Rutte III is van plan om de wet die referenda mogelijk maakt af te schaffen.

Het is onbekend of het referendum er zal komen en hoe het kabinet reageert op de oproep. Vooralsnog is er nog geen datum waarop de delen van de wet ingaan die regelen dat de inlichtingendiensten meer bevoegdheden krijgen, waardoor de kans bestaat dat het kabinet dat deel van de wet uitstelt tot na het referendum. Tweakers publiceerde eerder diverse achtergrondverhalen over de komende aanpassing aan de wet.

Het hoofdkantoor van de AIVD in Zoetermeer