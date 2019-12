Duitsland wil dat Nederland zich bij Europees cloudnetwerk Gaia-X aansluit

Nederland zou zich moeten aansluiten bij Gaia-X, een Europees datanetwerk waar Duitsland en Frankrijk aan werken. Die oproep doet Peter Batt, it-topman van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Gaia-X moet een Europees alternatief voor Amerikaanse diensten worden.

Batt meldt tegen het FD dat Nederland er 'verstandig aan zou doen' als het zich zou aansluiten bij het initiatief, waarbij hij wijst op de risico's van grote afhankelijkheid van Amerikaanse partijen. "We zagen de Amerikanen lange tijd als bondgenoten die je onvoorwaardelijk vertrouwt, maar we zijn meer en meer gaan inzien dat hun bedrijven op het gebied van privacy en dataveiligheid niet bepaald een blanco strafblad hebben."

Duitsland en Frankrijk onthulden het initiatief voor Gaia-X eind oktober. Het doel van het project is om 'de nieuwe generatie Europese data-infrastructuur voor Europa, zijn bedrijven en zijn burgers te ontwikkelen'. Daarbij zouden Europese principes voor databescherming, transparantie, soevereiniteit en interoperabiliteit moeten gelden. Eind 2020 moet het werk aan de clouddienst van start gaan. Het aanbod zou concurrerend moeten worden met bestaande diensten en voor zowel kleine partijen als grote enterprises geschikt moeten zijn. Onder andere SAP en Bosch schaarden zich al achter de plannen.

VVD en D66 melden het FD dat ze het initiatief omarmen en willen dat Nederland meedoet. Microsoft is minder enthousiast en spreekt een waarschuwing uit: "Voor werkelijke soevereiniteit zijn de krachtigste cloudoplossingen nodig, omdat anders de digitale achterstand van Europa onomkeerbaar is." Batt meldt op zijn beurt nadrukkelijk niet nog afhankelijker van Microsoft te willen worden: "Wij als Duitse overheid raken regelmatig in hoge mate gebonden aan bedrijven als Oracle of Microsoft en wij hebben er grote belangen bij om te voorkomen dat die banden nog nauwer worden."