Minister Grapperhaus pleit bij Europese Unie voor achterdeur in encryptie

Minister Grapperhaus van Veiligheid pleit opnieuw voor een achterdeur in versleutelde software en diensten. Hij roept de Europese Unie op een wet aan te nemen die zo'n achterdeur mogelijk maakt. Eerder zei Grapperhaus dat dat niet het Nederlandse kabinetsstandpunt is.

Grapperhaus deed zijn uitspraak tegen Politico. De minister van Justitie en Veiligheid roept EU-lidstaten op om harder op te treden tegen online kindermisbruik door opsporingsdiensten meer toegang te geven tot data die door techbedrijven wordt verzameld. Het gaat daarbij ook om versleutelde data. Grapperhaus noemt de term 'achterdeur' niet, maar zegt wel dat het 'onmogelijk zou moeten zijn om encryptie te gebruiken om kinderporno uit te wisselen'.

Grapperhaus wil dat landen daarvoor een Europese wet aannemen. Die moet techbedrijven dwingen om bewijs aan te leveren over kindermisbruiknetwerken als politiediensten daarom vragen. "Internetbedrijven hebben laten zien dat ze welwillend meewerken. Ze hebben gedragscodes opgesteld en gezegd dat ze kinderporno zo snel mogelijk offline halen", zegt Grapperhaus tegen Politico. Hij wil dat ook kleinere platforms aan dergelijke regels voldoen. "Er zijn ook kleine partijen met slechte intenties. Die kun je niet dwingen om vrijwillige inzet te respecteren."

Het is niet de eerste keer dat Grapperhaus publiekelijk pleit voor zwakkere encryptie om kindermisbruik tegen te gaan. Vorige maand wilde de minister ook al een achterdeur in encryptie, al leek het toen meer te gaan om een vluchtige uitspraak tegen Nieuwsuur dan om echt beleid. Zwakke encryptie lijkt haaks te staan op het officiële kabinetsstandpunt dat sterke versleuteling essentieel is voor de vrijheid op internet. Na zijn uitspraken antwoordde Grapperhaus op Kamervragen dat hij 'ondanks zijn zorgen toch het kabinetsstandpunt handhaaft'.

Die Kamervragen gingen over een gesprek dat Grapperhaus deze week had. De minister was in Washington D.C. om met zijn Amerikaanse collega William Barr te spreken over uitgerekend dit onderwerp. Barr is zelf een fel voorstander van encryptieachterdeurtjes. Ook andere partijen zoals Interpol pleiten inmiddels voor een achterdeur. D66-Kamerlid Kees Verhoeven heeft nieuwe vragen gesteld.