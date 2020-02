Wetsvoorstel VS lijkt voorbode op inperking van end-to-end-encryptie

Een Amerikaans wetsvoorstel lijkt voor te sorteren op het inperken van encryptie bij data opgeslagen bij techbedrijven. In het voorstel, dat nog niet in stemming is gebracht, kunnen bedrijven verplicht worden mee te werken in bepaalde strafzaken, waaronder kindermisbruik.

Dat meldt persbureau Bloomberg, op basis van een wetsvoorstel dat zij hebben ingezien. Er is nog geen publiekelijk beschikbare tekst uitgebracht. Volgens Bloomberg wordt in het wetsvoorstel, met de naam Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies, niet letterlijk gesproken over end-to-end-encryptie, maar lijkt er wel invloed op te hebben.

Zo wordt er namelijk voorgesteld om bedrijven te verplichten mee te werken aan het bewaren en overhandigen van gegevens in strafzaken. Dat zou er onder meer voor kunnen zorgen dat bedrijven geen end-to-end-encryptie kunnen gebruiken zonder achterdeur, omdat zij dan geen bruikbare gegevens kunnen overhandigen aan de autoriteiten.

Volgens het wetsvoorstel moeten er best practices worden ontwikkeld, waar techbedrijven zich aan moeten houden. Doen zij dat niet, dan kunnen zij hun juridische onschendbaarheid verliezen die zij nu hebben binnen de Amerikaanse telecomwet. Welke best practices dat zijn, is echter nog niet duidelijk. Daardoor kan de precieze impact op gebruik van encryptie nog niet worden ingeschat.

Overigens komen de plannen niet als verrassing. Minister van Justitie William Barr heeft zich uitgesproken tegen end-to-end-encryptie, en verzocht onder meer Apple en Facebook om hulp bij het ontgrendelen van gegevens.