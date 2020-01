Apple wijst ook verzoek minister van Justitie om toegang tot iPhones af

Naast de FBI wil nu ook de Amerikaanse minister van Justitie dat Apple helpt met het ontgrendelen van twee iPhones. Apple weigert dat te doen. Het bedrijf zegt dat er geen 'encryptieachterdeur' bestaat voor alleen één type gebruikers.

Het verzoek om de iPhones te ontgrendelen komt van minister van Justitie William Barr. Die riep Apple in een persconferentie op mee te werken aan het onderzoek naar een terroristische aanslag in december. Toen vermoordde een soldaat drie luchtvaartbasismedewerkers in de staat Florida. Barr noemt dat een terreurdaad. Hij wil dat Apple de twee telefoons van de dader ontgrendelt om zo bij versleutelde chat-apps zoals Signal en WhatsApp te komen. Volgens Buzzfeed gaat het om een iPhone 5 en een iPhone 7. Die kwamen respectievelijk al in 2012 en 2016 uit.

Apple heeft inmiddels gereageerd op het verzoek van de minister. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk heeft meegeholpen met het onderzoek door gigabytes aan data van de schutter te overhandigen. Het bedrijf hekelt 'het beeld dat nu wordt geschetst dat Apple geen toereikende medewerking heeft verleend', zoals Barr dat zegt. Apple zegt dat het 'alle informatie waar het toegang toe heeft' heeft overgedragen aan de autoriteiten. Het bedrijf zegt niet expliciet dat het weigert om de versleutelde telefoon te openen, maar heeft het wel kort over achterdeurtjes. In een verklaring die het naar verschillende media heeft gestuurd schrijft het bedrijf dat het blijft bij het standpunt 'dat achterdeurtjes in encryptie voor alleen good guys niet bestaan'. Achterdeurtjes kunnen volgens het bedrijf dan ook worden misbruikt door anderen. "Vandaag de dag hebben opsporingsdiensten toegang tot meer data dan ooit tevoren. Amerikanen hoeven daarom niet te kiezen tussen het afzwakken van encryptie en het oplossen van zaken", schrijft Apple.

Het is niet het eerste verzoek dat Apple in deze specifieke zaak krijgt. Vorige week vroeg ook de FBI hulp aan het bedrijf bij het ontgrendelen van de telefoons. De federale politiedienst zei toen dat het de telefoon 'uit voorzorg' wilde bekijken. De discussie over een achterdeur in versleutelde software speelt al langer, ook in Nederland, waar minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus daarvoor pleit. Onlangs sprak Grapperhaus daarover met zijn Amerikaanse collega Barr.