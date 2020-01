Ubisoft brengt auto battle-spel Might & Magic: Chess Royale eind deze maand uit

Ubisoft brengt eind deze maand Might & Magic: Chess Royale uit, een spel waarin elementen uit van het spelgenre 'auto battler' worden gecombineerd met elementen van battle royale-games. Het spel komt beschikbaar voor Android, iOS en de pc.

Might & Magic: Chess Royale staat in de Google Play-winkel, maar vooralsnog kunnen geïnteresseerden zich alleen registreren. Ubisoft heeft op een pagina inmiddels bekendgemaakt dat het spel op 30 januari uitkomt. Het draait bij dit spel om een strijd waarbij de speler het met zijn eenheden moet opnemen tegen 99 andere spelers.

De strijd speelt zich af op een real-time schaakbord waarbij klassieke eenheden en helden uit het Might & Magic-universum beschikbaar zijn. Door het creëren van synerchieën tussen eenheden, facties en helden en het combineren van eenheden kunnen vijanden worden verslagen. Daarbij is het tactisch beheren van de eenheden op het speelveld van groot belang.

Volgens Ubisoft is Might & Magic: Chess Royale geoptimaliseerd voor potjes van tien minuten. Het spel lijkt op bekende auto battler-games, zoals Dota: Auto Chess, Dota Underlords en Teamfight Tactics, al duren rondes in deze games al gauw een half uur of langer.