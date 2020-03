Riot brengt Teamfight Tactics donderdag uit voor iOS en Android

Riot Games brengt zijn auto-battler Teamfight Tactics deze week uit voor smartphones. Het spel is sinds vorig jaar al beschikbaar voor pc's en er is crossplay met die versie. Het is de eerste mobiele game van de League of Legends-maker.

Teamfight Tactics is een free-for-allstrategiegame voor acht personen waarin spelers champions en items uit League of Legends moeten inzetten om elkaar te verslaan. Spelers moeten hun personages tactisch neerzetten op een grid en het gevecht wordt vervolgens automatisch uitgevochten. De laatste die overblijft wint.

De game kwam vorig jaar uit voor de pc en heeft volgens Riot 80 miljoen spelers. De versie voor smartphones heeft crossplay met de pc-versie en gelijktijdig met de komst van de game voor Android en iOS komt er een Galaxy-uitbreiding naar het spel met nieuwe thema's en champions.

In de Google Play Store kunnen Android-gebruikers intekenen om de game te ontvangen zodra die beschikbaar is. In de App Store voor iOS staat nog geen link, maar donderdag zou de mobiele versie van Teamfight Tactics ook daar beschikbaar moeten zijn.