Renders tonen Motorola Edge+ met 3,5mm-jack en 108Mp-camera

EvLeaks heeft officieel ogende renders van een nieuwe Motorola-smartphone op Twitter gezet. Het toestel heeft een 3,5mm-audioaansluiting en krijgt drie camera's aan de achterkant. Het scherm heeft gebogen randen en een cameragat.

Volgens Evan Blass gaat het om de Motorola Edge+. XDA Developers publiceerde maandag foto's van de Motorola Edge, een ander model met vier camera's, maar met een 64-megapixelsensor voor de primaire camera. Dat toestel zou een Snapdragon 765-soc krijgen, welke soc er in de Edge+-versie zit, is nog niet duidelijk.

De Edge-toestellen hebben gebogen randen, wat duidelijk maakt dat het om oledpanelen gaat. XDA toont dat het scherm een verversingssnelheid van 90Hz ondersteunt. Het zou gaan om een 6,7"-paneel met een resolutie van 2340x1080 pixels. Beide toestellen hebben een 3,5mm-aansluiting, iets dat steeds zeldzamer wordt op high-endmodellen.

Eerder berichtte XDA over een soortgelijke telefoon met een Snadragon 865. Toen werd nog gesproken over de Motorola One 2020, maar het lijkt om het Edge-toestel te gaan waar de renders nu van zijn verschenen. Lenovo heeft lang geen high-endsmartphones uitgebracht in de Motorola-lijn. Met de Edge-modellen lijkt de fabrikant weer marktaandeel te willen vergaren in het hogere segment. Wanneer de toestellen worden aangekondigd, is nog niet bekend.