Motorola brengt Moto G8 Power met 5000mAh-accu in maart uit voor 229 euro

Motorola heeft de Moto G8 Power aangekondigd. De telefoon heeft een accu van 5000mAh die volgens het bedrijf zeker twee dagen mee kan. Het Android 10-toestel heeft drie camera's aan de achterkant.

De Moto G8 Power valt in de goedkopere categorie van telefoons van Motorola. Het toestel draait op een octacore Snapdragon 665-processor en heeft 4GB aan werkgeheugen. Ook heeft het toestel 64GB aan flashopslag. Het toestel heeft drie cameralenzen aan de achterkant. Het gaat daarbij om een camera met 16 megapixels, en een 8MP-camera met een ultragroothoeklens van 118 graden. Ook heeft het toestel een 2MP-sensor met een macrolens die op objecten kan focussen die twee centimeter van de lens verwijderd zijn. Het scherm is een ips-lcd met een 19:9-verhouding, en is 6,4" groot met een fhd+-resolutie van 2300x1080 pixels.

De telefoon heeft een accu die een kwart groter is dan die van zijn voorganger. De batterij heeft een capaciteit van 5000mAh en kan via TurboPower met 15W ook snelladen. De telefoon wordt geleverd met Android 10. Hoewel Motorola zegt dat het de telefoon 'bloatware-vrij' levert, staat daar wel Moto Experiences op. De telefoon is in maart in Nederland te koop en kost 230 euro.