Gezondheidsgegevens van ggz-patiënten Pro Persona zijn gestolen door phishing

Een ggz-instelling in Gelderland is getroffen door een phishingaanval. Criminelen kregen daardoor toegang tot de mailboxen van vier medewerkers, waarin ook gezondheidsgegevens over cliënten stonden.

Het gaat om de ggz-instelling Pro Persona. Die bevestigt tegenover RTL Nieuws dat het last had van een datalek, nadat het medium daar een melding over had gekregen. Pro Persona stuurde de afgelopen tijd een waarschuwing naar patiënten. Het zou gaan om enkele honderden patiënten van de instelling waarvan hun persoonlijke gezondheidsinformatie mogelijk is gelekt. De organisatie zegt tegen RTL dat er geen aanwijzingen zijn dat de data is misbruikt.

In januari werden er meerdere phishingmails naar instellingen van Pro Persona gestuurd. Vier medewerkers klikten daarbij op een link waardoor zij naar een pagina werden geleid waar zij hun inloggegevens invulden. Daardoor hadden de criminelen zeker één nacht toegang tot de inboxen van de medewerkers. In de inboxen waren naast de namen, adressen en geboortedatums ook gegevens over de gezondheid van patiënten te vinden. Volgens een woordvoerder zou de schade 'zeer beperkt' zijn en was het door technische maatregelen mogelijk 'snel te acteren'. De organisatie heeft een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat verplicht is bij een dergelijk datalek.