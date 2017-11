BoF nomineert de overheid, GGZ en Sybrand Buma voor Big Brother Award

Bits of Freedom heeft de nominaties van de Big Brother Awards 2017 bekendgemaakt. De organisatie nomineert de overheid wegens de 'sleepwet', GGZ voor de doorgifte van patiŽntgegevens en Sybrand Buma wegens zijn houding tegenover het sleepwetreferendum.

De sleepwet, oftewel de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, domineert de nominaties voor de Big Brother Awards Publieksprijs met twee van de drie nominaties. Veel inzenders droegen de overheid aan voor de nominatieronde, wegens het 'doordrukken van de sleepnetwet'.

Afzonderlijk maakt Sybrand Buma kans op de titel 'grootste privacyschender van Nederland', met zijn draai over referendumuitslagen. Buma liet namelijk al weten de uitslag van het komende referendum over de Wiv naast zich neer te leggen, terwijl hij vanuit de oppositie kritiek had op het negeren van het Oekraïne-referendum door de overheid. In 2015 won Ronald Plasterk al de publieksprijs omdat hij verantwoordelijk was voor de vernieuwing van de Wiv en veel kritiek over de wet naast zich neerlegde.

Als derde kandidaat nomineert Bits of Freedom GGZ Nederland wegens het zonder toestemming van patiënten door willen sturen naar een derde partij van de zogenoemde rom-gegevens, waarbij rom staat voor routine outcome monitoring. Het gaat hierbij om informatie uit intieme vragenlijsten die patiënten van psychiaters moeten invullen. GGZ hervatte de doorgifte van de gepseudonimiseerde data, ondanks advies van onder andere patiënten, de minister van Volksgezondheid, de Autoriteit Persoonsgegevens en beroepsverenigingen van psychiaters en psychologen.

De Big Brother Awards 2017-uitreiking vindt plaats op 11 december in de Stadsschouwburg Amsterdam.