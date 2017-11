Privacy First wil einde aan opslag vingerafdrukken in Nederlands paspoort

Burgerrechtenorganisatie Privacy First wil dat de overheid per direct stopt met het opslaan van vingerafdrukken in het paspoort. De stichting doet de oproep nadat bekend werd dat de vingerafdrukken zelden tot nooit gecontroleerd worden.

Vincent Böhre van stichting Privacy First zegt tegen NOS Radio 1 Journaal dat de noodzaak en proportionaliteit ontbreken bij de privacyschending die plaatsvindt bij het opnemen van een vingerafdruk in het paspoort. Op Twitter meldt de stichting: "De Europese verplichting van vingerafdrukken in paspoorten kwam er in 2009 op initiatief van Nederland. Nederland dient nu dus haar eigen rotzooi op te ruimen en ervoor te zorgen dat dit Europese gedrocht wordt afgeschaft."

Privacy First reageert met de uitspraken op bevindingen van de NOS dat vingerafdrukken op Schiphol, bij de grens en in het buitenland nooit gecontroleerd worden. De omroep baseert zich hierbij op uitlatingen van de marechaussee en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid.

De apparatuur van de marechaussee op Schiphol is niet gecertificeerd voor het uitlezen van de chip met de vingerafdruk in het paspoort en Nederland heeft de sleutel voor het uitlezen niet aan andere landen verstrekt. Omgekeerd heeft Nederland geen sleutel van welk ander land dan ook. Alleen bij gemeentes en bij ambassades in het buitenland wordt de vingerafdruk mondjesmaat gebruikt.

Sinds de invoering in 2009 zijn er volgens Privacy First ongeveer 20 miljoen vingerafdrukken afgenomen bij Nederlanders. Voorafgaand aan de invoering, en ook daarna, waren er veel bezwaren tegen het plan. Onder andere wegens de risico's van centrale opslag en het gebruik voor andere doeleinden dan de afgifte.