'Politie ontsleutelt opnieuw groot aantal pgp-berichten voor criminele zaken'

Justitie heeft opnieuw een server in beslag genomen met daarop pgp-berichten die inzicht geven in activiteiten in het criminele circuit. De server stond in Costa Rica. Een groot deel van de op het systeem aanwezige berichten zou inmiddels ontsleuteld zijn.

Op de server stonden ongeveer 400.000 met pgp versleutelde berichten, waarvan 'het merendeel' inmiddels in leesbare tekst omgezet zou zijn. Dat bleek maandag tijdens een pro-formazitting over een afrekening, in de beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp, waar Crimesite bij aanwezig was. Het OM zou bezig zijn de inhoud van de ontsleutelde berichten te analyseren.

Justitie zou in ieder geval berichten kunnen gebruiken in enkele liquidatiezaken. Details over de inbeslagname van de server in Costa Rica zijn er verder niet en ook is niet duidelijk hoe het ongedaan maken van de encryptie is uitgevoerd.

Begin dit jaar werd bekend dat de politie in samenwerking met het NFI in staat was miljoenen pgp-berichten van een in beslag genomen server wist te ontsleutelen. Waarschijnlijk werden de pgp-sleutels door die server in plaats van door de Blackberry-toestellen gegenereerd, waardoor de politie eenvoudigweg de sleutels kon inzetten om toegang tot de inhoud te krijgen.