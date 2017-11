Eve Tech start levering van door community samengestelde Surface Pro-concurrent

Het Finse Eve Tech heeft de eerste exemplaren van de Eve V geleverd, de 2-in-1 die door het bedrijf wordt opgeworpen als alternatief voor de Surface Pro van Microsoft. In de eerste reviews komt het door communityleden samengestelde systeem goed uit de bus.

Eve Tech start de levering van de eerste Eve V-modellen een jaar na het behalen van het crowdfundingdoel van 75.000 dollar op IndieGoGo. Eve Tech is een relatief bescheiden fabrikant en de eerste beperkte oplage van het apparaat was al uitverkocht, maar op 4 december start de verkoop van een nieuwe lichting. Het is niet bekend om hoeveel exemplaren het daarbij gaat.

Het bedrijf heeft enkele reviewers van een testmodel voorzien, waarbij het gaat om een exemplaar met Intel Core i7-7Y75, 16GB ram en een ssd van 512GB. Dit is het op een na duurste exemplaar, dat voor 1649 euro aangeboden wordt. De Eve V moet zich onder andere onderscheiden met zijn Thunderbolt 3-poort, waarmee het apparaat op een externe videokaart aangesloten kan worden, zodat het veeleisende games kan draaien. In combinatie met een lagere prijs dan de concurrent van Microsoft moet er volgens de ceo sprake zijn van een 'Surface-killer', schreef Neowin eerder.

De reviewer van Neowin is van mening dat de Eve V 'een van de beste apparaten is die hij ooit heeft gebruikt'. Volgens hem biedt het apparaat betere specificaties en een betere gebruikerservaring dan de meeste concurrenten, tegen een lagere prijs. Ook Lilliputing is positief, al denkt deze site dat de goedkopere modellen voor de meeste gebruikers voldoen. Daarbij constateert de reviewer dat het toetsenbord niet schoon te houden is.

Volgens Digital Trends wint de Surface Pro het op prestaties, stylus en keyboard, maar heeft de Eve V een betere accuduur. De schermkwaliteit zou vergelijkbaar zijn. De site noemt de Kaby Lake-processor als minpunt, omdat er inmiddels Kaby Lake R-modellen beschikbaar zijn en Cannonlake-chips op 10nm voor de deur staan. Toch voldoet het apparaat volgens de site aan de verwachtingen.

Eve Tech brengt vijf verschillende configuraties uit, waarvan de goedkoopste met M3-processor 799 euro kost.