Kamer van Koophandel wint Big Brother Awards Publieksprijs

De Kamer van Koophandel is wat de publieksprijs van de Big Brother Awards betreft uitgeroepen tot grootste privacyschender van 2018. Het bestuursorgaan verzamelt gegevens van zzp'ers in het openbare Handelsregister en verkoopt data door.

Bits of Freedom reikte de publieksprijs dinsdagavond uit tijdens het Big Brother Awards-evenement in de Rode Hoed in Amsterdam. Vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel namen de prijs persoonlijk in ontvangst. "Ze zijn niet trots, maar wel zo sportief om de prijs op te halen en de dilemma's te schetsen waarmee ze worstelen", aldus de organisatie van het evenement.

De Kamer van Koophandel was samen met de Belastingdienst en Facebook door het grote publiek genomineerd voor de award. Er is al langer kritiek op de handelwijze van de KvK, met name de commerciële activiteiten. De taak van het bestuursorgaan ligt met name bij het beheer van het Nederlands Handelsregister, waar alle ondernemingen en rechtspersonen met hun actuele gegevens geregistreerd moeten staan.

Het is een openbaar register, waardoor zzp'ers met hun contactgegevens doelwit kunnen worden van marketingbedrijven. Daarnaast schaadt de Kamer van Koophandel volgens Bits of Freedom de privacy van zzp’ers ook door hun persoonsgegevens door te verkopen voor marketingdoeleinden.

De winnaar van de Big Brother Awards Expertprijs 2018 is minister Hugo de Jonge, vanwege het wetsvoorstel om zorgfraude aan te pakken. Volgens de jury bedreigt dat wetsvoorstel het medisch beroepsgeheim. De Jonge kwam zijn prijs niet ophalen.