SyRI en minister Dekker winnen Big Brother Award voor grootste privacyschending

Het Systeem Risico Indicatie heeft de Big Brother Award gewonnen. SyRI krijgt de prijs voor de grootste privacyschending van het jaar. Ook minister Dekker van Rechtsbescherming krijgt een award.

SyRI is een systeem waarbij met algoritmes in verschillende datasets wordt gezocht naar mogelijke uitkeringsfraude. Het systeem wordt onder andere gebruikt door gemeenten om fraude in bepaalde wijken op te sporen. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over SyRI. Het systeem ontving de award vanwege het feit dat het buurten stigmatiseert en dat het 'personen verdacht maakt zonder dat zij daartegen in verweer kunnen komen'. Ook het feit de algoritmes geheim blijven steekt de jury. SyRI kreeg de Expertprijs, waarbij een panel van deskundigen mocht bepalen welke nominatie zou winnen.

Verantwoordelijk staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken liet in een videoboodschap weten dat ook zij het een twijfelachtige eer vindt om de prijs te winnen. "SyRI staat hiermee in het verdachtenbankje, ook letterlijk", zegt zij, verwijzend naar de rechtszaak tegen het systeem door een verband van priacyorganisaties. Maar ook zij vindt dat 'het systeem bedoeld is om fraude op te sporen, en handhaving daarbij belangrijk is'. "Voor maatschappelijk draagvlak blijft het belangrijk om goed te handhaven. Keer op keer blijkt uit onderzoek dat Nederlanders willen dat uitkeringsfraude wordt aangepakt."

Naast de expertprijs kreeg ook minister Sander Dekker van Rechtsbescherming een award. Hij ontving de publieksprijs voor zijn voornemen om het Centraal Justitieel Incassobureau datasets aan elkaar te laten koppelen om zo mensen met schulden eerder te kunnen detecteren. Burgers zouden daarbij risico op privacyschending lopen, maar volgens de jury vindt Dekker dat niet belangrijk. De publieksprijs werd uitgereikt naar aanleiding van een stemming waar iedereen aan mee kon doen.

Minister Dekker kwam de prijs zelf ophalen tijdens de ceremonie. In een verklaring zegt hij dat de prijs hem 'aan het denken zet' en dat het hem 'scherp houdt'. Wel zei hij ook dat privacy een grondrecht is, 'maar geen absoluut recht'. "De overheid heeft ook een zorgplicht voor mensen met schulden. "Als we dat weten te voorkomen, dan voorkomen we daar veel leed mee."

Naast de winnaars werden eerder deze week ook nog Google en Coosto genomineerd voor de publieksprijs. In de expertcategorie grepen de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw naast de prijs. Naast de dubieuze eer om een Big Brother Award te winnen werd ook de Felipe Rodriquez Award uitgereikt aan de persoon die dit jaar 'een positieve bijdrage leverde aan privacy en communicatievrijheid online'. Die werd uitgereikt aan Marleen Stikker, die betrokken was bij de oprichting van De Digitale Stad, Xs4all en onderzoeksinstituut De Waag.

De Big Brother Awards worden ieder jaar uitgereikt door digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom De prijzen werden vrijdagavond uitgereikt tijdens een evenement in Tivoli in Utrecht. Vorig jaar 'won' de Kamer van Koophandel voor het doorverkopen van data van ondernemers. Eerder wonnen al het Nederlands kabinet en voormalig minister Schippers van Volksgezondheid de prijzen.