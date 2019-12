Van Ark: inzet SyRI Capelle leverde geen vervolgonderzoek op door fout invulveld

De inzet van het controversiële Systeem Risico Indicatie in Capelle aan den IJssel heeft volgens staatssecretaris Van Ark geen resultaat opgeleverd. Dat komt omdat het systeem niet juist werd ingezet, waardoor de resultaten onbruikbaar waren en geen vervolgonderzoek kon worden ingesteld.

Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de staatssecretaris zijn er tijdens de inzet van SyRI in Capelle aan den IJssel 137 'risicomeldingen' gegenereerd, waaruit 41 mogelijke 'risicioadressen' kwamen. Dat zijn adressen waarvan een vermoeden is dat er wordt gefraudeerd met uitkeringen of toeslagen. Die 41 risicoadressen waren al bekend. Ze stonden in een evaluatie van de SyRI-inzet uit oktober vorig jaar. Nu zegt Van Ark dat SyRI tot geen enkel vervolgonderzoek heeft geleid bij de inzet.

"In het project Capelle aan den IJssel hebben de gegenereerde SyRI-meldingen geen rol in de verrichte onderzoeken gespeeld, omdat het instrument in dit project onvolledig is toegepast", schrijft Van Ark. "Zo bleken bij de koppeling van gegevens velden onjuist te zijn ingevuld, als gevolg waarvan de koppelingen niet optimaal konden worden benut." De 41 risicomeldingen 'bevatten slechts achterhaalde of bekende informatie die ook zonder de inzet van SyRI bekend was bij de partijen', zegt GroenLinks-kamerlid Kathelijne Buitenweg die de vragen aan Van Ark stelde.

SyRI staat voor Systeem Risico Indicatie. Het is een programma waarbij het Ministerie van Sociale Zaken data uit verschillende databases en bronnen aan elkaar kan koppelen, waarna een algoritme bepaalt waar zich potentiële fraudeurs bevinden. Tweakers schreef daar onlangs nog een achtergrondartikel over. SyRI krijgt veel kritiek van burgerrechtenorganisaties. Het systeem maakt gebruik van een zogeheten sleepnet waarbij het wordt ingezet op een grote groep burgers in bijvoorbeeld een bepaalde wijk. Het is bovendien niet de eerste keer dat SyRI faalt. Eerdere keren dat het systeem werd ingezet kwamen daar geen bruikbare resultaten uit.