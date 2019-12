'Gezichtsherkenningsalgoritmes maken onderscheid tussen zwarte en witte mensen'

De meeste gezichtsherkenningsalgoritmes hebben meer moeite met het herkennen van zwarte en Aziatische mensen dan met witte gezichten. Dat blijkt uit een onderzoek onder 189 algoritmes van grote bedrijven. Ook zijn er meer verschillende resultaten tussen vrouwen dan bij mannen.

De studie van het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology keek naar 189 algoritmes van 99 verschillende ontwikkelaars. Het gaat daarbij om systemen van grote bedrijven, zoals Microsoft en Intel. Het onderzoek keek met name naar empirische resultaten, maar trekt geen conclusies over de oorzaken van de vooroordelen van de algoritmes. In het onderzoek werd zowel gekeken naar het matchen van een gezicht met één specifieke foto, zoals bij de inzet van een biometrische gezichtsscanner op een telefoon, als naar het matchen van een foto uit een grote collectie van foto's zoals vaak bij opsporing gebeurt. De onderzoekers merken op dat met name in die eerste groep de verschillen tussen zwarte en witte mensen groot zijn. Bij het matchen van één gezicht met meerdere gezichten verschillen de resultaten. "Niet alle algoritmes hebben zo'n hoog cijfer van false positives. Verschillende algoritmes leveren verschillende resultaten op", schrijven zij.

Uit het onderzoek blijkt dat er zwarte en Aziatische mannen in sommige gevallen honderd keer zo vaak onterecht worden aangemerkt als match met een foto dan witte mannen. Ook andere etnische groepen, zoals native Americans en mensen met een Polynesisch uiterlijk worden significant vaker uitgelicht in de algoritmes dan witte mensen. De algoritmes maken daarin ook onderscheid in leeftijd en geslacht. Vrouwen worden vaker onterecht uitgelicht, net als ouderen en kinderen. Volgens de onderzoekers is dat zeker bij opsporingsalgoritmes een gevaar. "In een één-op-één vergelijking is een false negative slechts een ongemak waarbij je bijvoorbeeld niet in je telefoon kunt. Maar bij een false positive waarbij wordt vergeleken met andere afbeeldingen kan een incorrecte match leiden tot nader onderzoek", schrijven de onderzoekers.

Er is de laatste tijd veel te doen over gezichtsherkenning, met name door de politie en andere opsporingsdiensten. Verschillende politici van onder andere CDA en D66 willen bijvoorbeeld dat daar een tijdelijke stop op komt, iets dat ook wordt onderschreven door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en de Europese Commissie. Het zou dan gaan om het gebruik van gezichtsherkenning voor het opsporen van criminelen, maar ook door techbedrijven die het in hun producten en diensten bouwen.