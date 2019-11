D66 en CDA willen voorlopige stop op gezichtsherkenning

D66 en het CDA willen dat er voorlopig een stop komt op het inzetten van gezichtsherkenning. De regeringspartijen willen dat er eerst meer debat wordt gevoerd en dat er duidelijkere kaders voor gezichtsherkenning worden opgesteld.

Dat staat onder andere in een digitaal pamflet dat D66 naar buiten heeft gebracht. De partij wil dat er een 'maatschappelijk debat' komt over nieuwe technologieën bij de overheid. Kamerlid Kees Verhoeven zegt tegen de NOS dat de overheid nu alvast moet 'nadenken over de grenzen die we willen stellen'. In het pamflet pleit hij voor een verbod op gezichtsherkenningssoftware bij bijvoorbeeld de politie, totdat dat debat is gevoerd. Gezichtsherkenning wordt de laatste jaren vaker ingezet bij opsporingsdiensten. Maandag werd bijvoorbeeld bekend dat de politie in 2018 961 keer gebruikmaakte van gezichtsherkenning. In de database van de politie staan inmiddels 1,3 miljoen personen.

Niet alleen D66 is kritisch op dergelijke ontwikkelingen. Ook het CDA wil meer regels instellen om gezichtsherkenning te reguleren. Kamerlid Chris van Dam zegt tegen de Volkskrant dat 'gezichtsherkenning een volgende stap in indringendheid is' waarbij mensen 'als een verzameling data worden gezien'.

Verhoeven pleit er ook opnieuw voor dat niet alleen gezichtsherkenning, maar ook de inzet van algoritmes wordt aangepakt. Hij wijst daarbij naar een eerder onderzoek van de NOS. Daaruit bleek dat steeds meer overheden hun eigen vormen van algoritmes inzetten om bijvoorbeeld fraude op te sporen. Dat kan in veel gevallen leiden tot discriminatie. D66 pleitte destijds al voor de oprichting van een 'algoritmewaakhond' en een richtlijn voor de inzet van dergelijke algoritmes. Met name het koppelen van verschillende databestanden zit de partij dwars. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het het omstreden antifraudeproject SyRI.

Het CDA was eerder ook al een van de partijen die de inzet van algoritmes hekelden. Naast het CDA en D66 zijn ook oppositiepartijen zoals de SP en GroenLinks al lang kritisch op dergelijke ontwikkelingen. D66 wil dinsdag een initiatief voorleggen aan de Tweede Kamer.