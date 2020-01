Londense politie gaat camera's met realtime gezichtsherkenning gebruiken

De Metropolitan Police van Londen gaat na een test van drie jaar een systeem voor live-gezichtsherkenning in de dagelijkse praktijk inzetten. De politie kan met het systeem waarschuwingen krijgen dat gezochte personen zich op de plek van de camera begeven.

De Live Facial Recognition-technologie gaat werken op basis van een database van afbeeldingen van gezochte personen, zogenoemde watchlists. Het zou met name om zware en gewelddadige criminelen gaan. Na een match, krijgt de politie in de buurt van de camera een waarschuwing en bekijken agenten of de melding correct is. Als dat zo is, kunnen ze naar de plek van de camera gaan voor een poging tot arrestatie. Afbeeldingen met een match blijven tot 31 dagen bewaard. Het systeem zal van start gaan op plekken waarvan de politie op basis van data weet dat de kans is groot dat er daders van ernstige delicten te vinden zijn.

Welke plekken dat zijn, maakt de Metropolitan Police niet bekend in zijn mededeling. Het zou om 'kleine, gerichte gebieden' gaan, waar voorbijgangers gescand worden en de politie belooft duidelijk zichtbaar te maken dat de camera's daar hangen. Het gaat om een losstaand systeem, dat niet aangesloten is op Londens omvangrijke cctv-netwerk. Bij testen ging het bijvoorbeeld om camera's op een politiebus, waarop stond dat er van gezichtsherkenning gebruikgemaakt werd.

De politie meldt dat het haar plicht is om nieuwe technologie te gebruiken om de inwoners van Londen veilig te houden. De dienst wijst erop dat gezichtsherkenning in de private sector al veel gebruikt wordt. Ook kan Live Facial Recognition helpen om vermiste kinderen en verwarde personen op te sporen, zo is de gedachte.

Wired wijst erop dat een onafhankelijke analyse van de University of Essex tot de conclusie kwam dat het systeem in 81 procent van de gevallen onterecht tot een match van gezichten kwam. Ook was volgens de onderzoekers niet duidelijk op basis waarvan personen op watchlists kwamen en waarom de techniek op specifieke plekken werd ingezet. Bij sommige testen bleek het ook lastig voor onschuldige burgers om zich te onttrekken aan de opnames: ze moesten een flinke omweg nemen om niet in beeld te komen. De kans was volgens de onderzoekers groot dat het systeem door de rechter onwettig verklaard zou worden. De politie zou die analyse genegeerd hebben. Tussen 2016 en 2019 heeft de Metropolitan Police tien testprojecten met de techniek gehouden.

De Nederlandse minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei vorig jaar de Nederlandse politie wat hem betreft niet over realtime gezichtsherkenning gaat beschikken.