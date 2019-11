Ring denkt na over integratie gezichtsherkenning in deurbel

Ring, het Amazon-dochterbedrijf dat slimme deurbellen maakt, zegt dat het mogelijk gezichtsherkenning als functie gaat aanbieden. Momenteel heeft de Ring-deurbel nog geen gezichtsherkenning. Ring werkt veel samen met politiediensten voor het opvragen van beelden.

Ring zegt dat, als gebruikers het willen, deurbellen de functie voor gezichtsherkenning zullen krijgen. Het bedrijf heeft al voorbereidingen getroffen om het in te bouwen, zo blijkt uit de antwoorden op vragen van een Amerikaanse senator. Wanneer en of gezichtsherkenning in Ring-deurbellen zal zitten, is vooralsnog niet duidelijk. Veel concurrenten hebben zo'n functie al wel.

De Amerikaanse senator heeft Ring vragen gesteld vanwege de samenwerking met honderden politiekorpsen. Die kunnen via een app van Amazon aan Ring-gebruikers in de buurt vragen om beelden te delen van hun beveiligingscamera. In de VS mogen die korpsen de beelden eeuwig bewaren en onbeperkt delen. In Europa zijn privacywetten strenger, waardoor het eeuwig bewaren en onbeperkt delen van beelden vermoedelijk niet zou mogen.

Het Amazon-dochterbedrijf krijgt al langer kritische vragen over de samenwerking met politiekorpsen. Het verdient daar geld mee door samenwerkingsovereenkomsten, waarbij korpsen met korting of gratis deurbellen verstrekken aan buurtbewoners. Gebruikers kunnen zelf per keer kiezen of ze beeldmateriaal delen en de politie zou niet kunnen zien als zij dat weigeren.