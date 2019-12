Gouda geeft subsidie voor camera of videodeurbel bij aanmelden Politiedatabase

Inwoners van de gemeente Gouda kunnen tot 250 euro subsidie krijgen als ze een beveiligingscamera of videodeurbel aanschaffen en die aanmelden bij het project Camera in Beeld van de politie. Het gaat om een versoepeling van een bestaande regeling.

Gouwenaars konden al tot 250 euro subsidie krijgen voor het laten installeren van inbraakwerende maatregelen, waaronder beveiligingscamera's, maar tot nu toe gold dat alleen bij installatie door gecertificeerde bedrijven.

De burgemeester en politiechef van Gouda hebben volgens het AD Donderdag bekendgemaakt dat de regeling nu is aangepast zodat ook wifi-camera's en videodeurbellen in aanmerking komen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten bewoners hun camera aanmelden bij Camera in Beeld. Dat is een database die de politie gebruikt om te kunnen zien waar camera's hangen waar een beroep op kan worden gedaan.

De beelden worden niet direct doorgestuurd naar de politie. Als er een misdaad plaatsvindt, gebruikt de politie de database om te kijken of er camera's in de buurt hangen. Dan benadert de politie de eigenaren om de beelden op te vragen. Na toetsing van het Openbaar Ministerie worden die beelden eventueel ingezet in opsporingsprogramma's.

Het filmen van de openbare weg met beveiligingscamera's en deurbellen is in Nederland aan strenge regels gebonden, schrijft Ius Mentis. Zo moeten gebruikers een noodzaak hebben om te filmen, passanten daarop wijzen, de beelden goed beveiligen en vervolgens zo snel mogelijk weggooien. Het filmen van eigen grond is wel zonder meer toegestaan.