Politie pakt jongens op dankzij beelden slimme deurbel

De politie heeft in Den Helder twee jongens van 14 en 15 jaar opgepakt die een digitale deurbel hebben vernield. De jongens werden gepakt doordat de beelden door de deurbel zelf werden opgenomen.

De politie noemt de kwajongensstreek 'belletje trekken 2.0'. De twee jongens begonnen met het aanbellen op verschillende deurbellen bij een gebouw in Den Helder. Uiteindelijk sloopten ze ook de deurbel van de muur en namen hem mee. Doordat de deurbel met internet was verbonden, waren er foto's van de daders beschikbaar. De eigenaar herkende de jongens en schakelde de politie in. Die heeft 'een goed gesprek' met de jongens gehad, maar geen straf gegeven. Wel moesten de jongens de deurbel vergoeden. Ze hadden die in een sloot gegooid.