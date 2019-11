Antennes Nederlands-Chinese radiotelescoop achter maan zijn deels uitgeschoven

De drie antennes van de Nederlands-Chinese radiotelescoop die om de maan cirkelt, zijn inmiddels deels uitgeschoven. Deze telescoop maakt deel uit van een Chinese satelliet, die eerder nog als communicatiesatelliet fungeerde om een Chinese maanlander te ondersteunen.

Astron, de Nijmeegse Radboud Universiteit en het Delftse bedrijf ISISpace hebben de radiotelescoop ontwikkeld en de bedrijven melden dat de Chinese Chang'e-4-maanmissie zijn belangrijkste doelen heeft gehaald. Dat betekent dat de QueQiao-satelliet nu wordt ingezet als radio-observatorium, waarvoor de antennes cruciaal zijn.

Marc Klein Wolt van de Radboud Universiteit en leider van het Nederlandse team is verheugd over het uitschuiven van de drie antennes en stelt dat het Nederlandse belang in de missie nu veel groter is geworden. "We mogen tijdens de veertien dagen durende nacht aan de achterkant van de maan onze waarnemingen doen. Dat is veel meer dan eerder het idee was. De maannacht is nu van ons."

Het uitschuiven van een van de drie antennes. In de kubus die met goudfolie is bedekt, zat de antenne anderhalf jaar op dit moment te wachten.

De Netherlands-China Low Frequency Explorer is een prototype van een radiotelescoop die zwakke radiosignalen wil opvangen die afkomstig zijn van een periode net na de oerknal. De aardse atmosfeer blokkeert die signalen, waardoor ervoor is gekozen om de telescoop toe te voegen aan de Chinese satelliet, die achter de maan hangt.

Het uitschuiven van de antennes ging overigens niet soepel, mede doordat er langer op moest worden gewacht dan voorheen was geschat. Vooral het laatste stukje bleek steeds lastiger uitschuifbaar. Aldus heeft het onderzoeksteam besloten om eerst gegevens te verzamelen en wellicht op een later moment alsnog te proberen de antennes verder uit te schuiven. Dat heeft wel een beperking. Zolang de antennes nog niet geheel zijn uitgeschoven, is het instrument slechts gevoelig voor signalen vanaf zo'n achthonderd miljoen jaar na de oerknal, het moment waarop de eerste sterren zijn gevormd. Pas met de volledig lengte van de antennes zijn ook signalen van vlak na de oerknal op te vangen.