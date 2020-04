Amazon onderzoekt of gebruikers gezichtsherkenning in Ring-deurbellen willen

Amazon onderzoekt of gebruikers behoefte hebben aan gezichts- en nummerplaatherkenning in zijn Ring-producten zoals videodeurbellen en beveiligingscamera's. Die functies zitten er nu niet in, terwijl sommige concurrerende producten die wel hebben.

Een lezer stuurde Ars Technica screenshots van een enquête onder gebruikers, waarin Amazon van diverse functies vraagt hoe nuttig gebruikers ze zouden vinden. Behalve gezichts- en nummerplaatherkenning vraagt Amazon ook of gebruikers schuifjes willen hebben om camera en microfoons uit te schakelen en of gebruikers die via de app willen kunnen uitzetten.

Amazon bevestigt het onderzoek tegenover Ars Technica. "Deze functies zitten nu niet op Ring-apparaten, maar zijn wel beschikbaar op gelijksoortige apparaten van andere fabrikanten. Zoals zoveel bedrijven zijn we veel in contact met onze klanten om beter te begrijpen welke producten en functies zij mogelijk nuttig vinden."

Het is al langer bekend dat Ring-deurbellen mogelijk gezichtsherkenning gaan krijgen. Amazon zei al in november vorig jaar daarover na te denken. Wanneer en of gezichtsherkenning in Ring-deurbellen zal zitten, is vooralsnog niet duidelijk.