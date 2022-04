Ring toont beveiligingsdrone met camera voor in huis

Amazon-dochterbedrijf Ring komt met de Always Home Cam, een beveiligingsdrone met camera en internetverbinding voor in huis. Zo kunnen gebruikers de drone door huis laten vliegen als ze niet thuis zijn om te kijken of alles in orde is.

De drone bestaat uit een dock om te laden die tijdens het laden het zicht van de camera blokkeert en de drone zelf, blijkt uit de aankondiging. Gebruikers kunnen de drone een vastgesteld pad laten volgen door het huis heen of de drone besturen. De vliegende beveiligingscamera heeft objectdetectie om botsingen te kunnen voorkomen.

De camera kan automatisch aan als een gekoppeld Ring-systeem een alarm afgeeft, maar volgens Amazon is het ook de bedoeling om te kijken of alles in huis in orde is als gebruikers zijn vergeten om bijvoorbeeld apparaten in de keuken uit te zetten.

Amazons dochterbedrijf meent dat de privacy gewaarborgd is door de motoren geluid te laten maken, zodat huisgenoten de drone horen aankomen tijdens een inspectie. Ring heeft twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling. Het bedrijf wil de drone volgend jaar op de markt brengen en denkt er dan 250 dollar voor te vragen.