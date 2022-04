Ring Alarm onthult sensor die melding stuurt bij geluid van brekend glas

Ring heeft een nieuwe sensor aangekondigd voor zijn Alarm-beveiligingssysteem, die het geluid van brekend glas detecteert. Deze sensor geeft gebruikers vervolgens een alarmmelding als er bijvoorbeeld een raam wordt ingeslagen.

Volgens Ring kan de sensor het geluid van brekend glas tot 7,5 meter detecteren. De fabrikant belooft dat deze geen loze meldingen stuurt als de sensor het geluid van rinkelende sleutels of kletterende borden hoort. Gebruikers kunnen kiezen of ze alleen een melding krijgen in de Ring-app, of dat bij detectie van brekend glas ook de sirene van het alarm afgaat.

De sensor kan volgens de fabrikant enkel gebruikt worden als gebruikers ook de afzonderlijk verkrijgbare Ring Alarm bezitten. De sensor moet opgehangen worden aan een muur, plafond of meubels die zich in de buurt van glazen deuren en ramen bevinden. De Glass Break Sensor wordt op 16 februari uitgebracht en krijg een adviesprijs van 45 euro mee.