ASUS voorziet ZenBook 14 van 90Hz-oledscherm en nieuwe AMD- en Intel-processors

ASUS introduceert de ZenBook 14 OLED met daarin een 90Hz-oledpaneel met een resolutie van 2880x1800 pixels. Er komen uitvoeringen met nieuwe AMD- en Intel-processors. Ook presenteert ASUS een Space Edition van zijn ZenBook 14X OLED-laptop.

De ZenBook 14 OLED heeft een 180-gradenscharnier en een 14"-scherm met een beeldverhouding van 16:10. Het oledscherm kan 100 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven volgens de fabrikant. ASUS geeft de laptop zijn NumberPad 2.0; dat is een touchpad dat ook gebruikt kan worden als virtueel numeriek toetsenbord.

ASUS maakt een Intel-versie met typenummer UX3402 en die is voorzien van maximaal een Intel Core i7-1260P-processor en tot aan 16GB LPDDR5-geheugen. Deze uitvoering krijgt een prestatiemodus waarin de processor tot 30W kan verbruiken. Laden gaat met maximaal 100W. De AMD-versie met typenummer UM3402 krijgt maximaal een Ryzen 7 5825U-processor en tot 16GB Lpddr4x-geheugen.

Beide uitvoeringen krijgen een ssd met een capaciteit van maximaal 1TB, een 75Wh-accu en WiFi 6E-ondersteuning. Bij de Intel-uitvoering wordt daarvoor een Intel AX211-adapter gebruikt en in de AMD-varianten zit een MediaTek MT7922-adapter.

De laptop is 16,9mm dik en weegt 1,39 kilogram. De Intel-versie heeft twee USB Type-C-aansluitingen met Thunderbolt 4- en USB4-ondersteuning. De AMD-variant heeft diezelfde Type-C-aansluitingen, maar dan met USB 3.2 Gen2-ondersteuning. Beide modellen hebben ook een USB-A-poort, een HDMI 2.0-aansluiting, audiojack en microSD-kaartlezer.

ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition

ASUS maakt ook een ZenBook 14X OLED Space Edition. Dat is een hommage aan de ASUS P6300-laptop die in 1997 in het Russische MIR-ruimtestation werd gebruikt. De nieuwe laptop heeft een monochroom 3,5"-oledschermpje op de deksel voor het weergeven van onder andere notificaties, de tijd of status van de accu. Dat werkt ook als de laptop in standby staat. Gebruikers kunnen de weergave van het schermpje aanpassen met de MyASUS-software en de fabrikant claimt dat het schermpje gemiddeld 1 watt verbruikt.

De ZenBook 14X heeft hetzelfde 14"-oledscherm als de reguliere ZenBook 14, maar is een zwaardere uitvoering met twee ventilatoren met een koelcapaciteit van 45W. Daardoor zit er een krachtigere processor in dit model. ASUS stopt maximaal een Intel Core i9-12900H in de laptop, gecombineerd met maximaal 32GB ram en een ssd van 1TB. Voor zover bekend verschijnt er alleen een UX5401-uitvoering met Intel-processors. Wanneer de nieuwe laptops uitkomen en wat ze gaan kosten, is nog niet bekend.