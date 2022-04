ASUS presenteert vouwbare Windows-tablet met 17,3"-oledscherm

ASUS heeft in samenwerking met Intel en BOE een vouwbare Windows-pc ontwikkeld. De ZenBook 17 Fold OLED lijkt veel op een prototype dat Intel twee jaar geleden al toonde. Uitgevouwen heeft het apparaat een 17,3"-scherm met 4:3-verhouding.

De resolutie van het oledscherm bedraagt 2560x1920 pixels en het paneel is afkomstig van de Chinese fabrikant BOE. Volgens ASUS kan het apparaat op allerlei manieren worden gebruikt. Bijvoorbeeld als laptop, door de helft van het scherm op te klappen en de onderste helft als virtueel toetsenbord te gebruiken. De werkruimte komt dan overeen met een 12,5"-scherm met een 3:2-verhouding en een resolutie van 1920x1280 pixels.

ASUS levert ook een fysiek toetsenbord mee, dat net zo breed is als de tablet. Dit accessoire kan op de onderste helft van het scherm gelegd worden en heeft magneetjes zodat het op zijn plek blijft. De verbinding verloopt via bluetooth. De toetsen hebben 1,4mm travel en kuiltjes van 0,2mm diep. In de tablet zit een Intel-processor van de twaalfde generatie uit de U-serie. Maximaal is dat de Core i7-1250U, gecombineerd met 16GB ram. Het apparaat heeft een 75Wh-accu en een gewicht van 1,6kg. In combinatie met het toetsenbord is dat zo'n 2kg.

In de schermrand zit een webcam met 5-megapixelsensor verwerkt en ook heeft de tablet een kleurensensor om de kleurweergave en de helderheid van het scherm aan te passen aan het omgevingslicht. Daarnaast zit er een infraroodcamera in de tablet, die gebruikt kan worden voor inloggen met Windows Hello.

Uitgevouwen is het apparaat 8,7mm dik en dichtgeklapt is dat 17,4mm. ASUS zegt dat het scharnier is getest om 30.000 keer open en dicht te klappen. Uitgebreide technische details over de constructie van het scharnier en de vouw heeft ASUS niet gegeven bij de aankondiging.

De ZenBook 17 Fold lijkt veel op Intels Horseshoe Bend concept, dat Intel twee jaar geleden toonde als prototype op de CES-beurs. Intel gaf destijds al aan dat het dit apparaat niet zelf zou uitbrengen, maar dat andere fabrikanten dit zouden kunnen doen. Mogelijk was ASUS destijds ook betrokken bij dat concept en werd hetzelfde scherm gebruikt.

Intel Horseshoe Bend-prototype dat twee jaar geleden getoond werd op CES 2020

Vouwbare Windows-tablets zijn niet nieuw. op de CES van 2020 toonde ook Dell concepten van dergelijke apparaten en Lenovo introduceerde daar zijn ThinkPad X1 Fold met 13,3"-scherm, die ook daadwerkelijk op de markt is verschenen. Dat apparaat werd in maart vorig jaar uitgebracht voor zo'n 3300 euro en staat momenteel in de Pricewatch voor zo'n 2400 euro.

ASUS demonstreert de ZenBook 17 Fold OLED op de CES-beurs en zegt dat het apparaat rond mei op de markt zal verschijnen. Of de tablet dan ook in Nederland en België uitkomt, is nog niet bekend. Ook heeft de fabrikant nog geen adviesprijs bekendgemaakt.