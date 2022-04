Bij televisies en smartphones zijn oledschermen ontzettend populair. High-end producten in beide categorieën zijn bijna niet meer zonder een dergelijk paneel te krijgen. Bij laptops loopt het zo'n vaart niet, hoewel je al sinds 2016 laptops met een oledscherm kunt aanschaffen. Dat komt doordat de eerste oledschermen voor laptops duur waren en niet in grote hoeveelheden gefabriceerd werden. Daar is intussen verandering in gekomen, want Samsung heeft in 2021 de productie opgevoerd en maakt niet alleen méér oledschermen, maar maakt ze ook in andere maten.

Onder die nieuwe maten vallen 15,6"-panelen met een resolutie van 1920x1080 pixels, die je kunt zien als de 'instap-oledschermen'. Dergelijke schermen zul je dus in goedkopere laptops aantreffen en ASUS heeft daar dan ook groots op ingezet. Als je op het moment van schrijven in de Pricewatch naar laptops met een oledscherm zoekt, zijn er 117 van de 138 afkomstig van ASUS. Van de goedkoopste 30 modellen zijn er 28 van ASUS. Het is kortom, hoog tijd om die goedkopere oledlaptops aan een test te onderwerpen.

In deze review kijken we naar drie van de nieuwe oledmodellen: de ASUS Vivobook 15 en 15 Pro met Intel-processor en de Vivobook 14X met AMD-cpu. Dat drietal beslaat niet de hele Vivobook-serie; de gewone Vivobook-reeks heeft 14"-, 15"- en 17"-modellen met AMD- en Intel-processors, terwijl de Vivobook Pro-serie 14"-, 15"- en 16"-uitvoeringen heeft, ook weer met cpu's van beide fabrikanten. De 15"-modellen in de Vivobook-serie kunnen van oledschermen worden voorzien en dat geldt ook voor alle modellen in de Vivobook Pro-serie.

ASUS Vivobook 15 en 15 Pro

De Vivobook 15 is het 'instapmodel' in de Vivobook-reeks en de door ons geteste uitvoering met Core i7-1165G7-processor, 16GB geheugen en een ssd van 512GB kost 1000 euro. Voor dat geld krijg je een laptop met een deels metalen behuizing, bij de achterkant van het scherm. Dat ziet er mooi uit, maar biedt niet de stevigheid waarop je zou hopen. Het metaal veert namelijk makkelijk in onder druk en als je het scherm aan de bovenhoeken vastpakt, kun je het een beetje torderen. De rest van de behuizing is van kunststof en voelt ook niet superstevig aan. Het plastic geeft mee als je boven en onder de touchpad druk op de behuizing uitoefent, of aan weerszijden van het toetsenbord. Voor een laptop van 1000 euro vinden we dat enigszins tegenvallen.

ASUS Vivobook 15

Wat voor de behuizing van de Vivobook 15 geldt, geldt ook voor de Vivobook 15 Pro. Dat model is voorzien van een Core i7-11370H-processor en een GTX 1650 max Q-videokaart en heeft een behuizing die lijkt op die van de gewone Vivobook 15. Net als bij de Vivobook 15 had de behuizing van de Pro ook steviger gekund. Een verschil tussen beide laptops is de positionering van de touchpad. Die zit bij de Pro in het midden van de behuizing, terwijl hij bij de gewone Vivobook midden onder het alfanumerieke gedeelte van het toetsenbord is geplaatst. Bij beide laptops heeft ASUS voor een glazen touchpad gekozen en bij de Pro is de touchpad iets groter. Door zijn positionering zit je vaak met je pols over de touchpad tijdens het typen, maar de laptop weet een pols gelukkig prima van een vinger te onderscheiden.

Wat aansluitingen betreft zijn de twee 15"-Vivobooks gelijk en op dat punt vinden we dat ASUS wel heel erg bezuinigd heeft. De HDMI-aansluiting ondersteunt namelijk slechts versie 1.4 van het protocol, waardoor je geen 4k-schermen op 60Hz kunt aansluiten, en de twee linker-USB-aansluitingen werken op USB 2.0-snelheid. Snelle aansluitingen zijn er ook wel; er is een Thunderbolt 4-poort aan de rechterkant aanwezig, met daarnaast een USB 3-poort met een maximale overdrachtssnelheid van 5Gbit/s. Dat 4k-scherm kun je dus via Thunderbolt aansluiten en externe harde schijven of ssd's kunnen op de snelle USB-aansluiting aan de rechterkant, maar van een laptop van 1200 euro mag je verwachten dat alle USB-poorten snel zijn en er minstens HDMI 2.0 aanwezig is. Het liefst hadden we een fullsize-SD-kaartlezer gezien, maar ASUS heeft voor microSD gekozen. Beter iets dan niets; want steeds meer fabrikanten laten kaartlezers helemaal weg.

ASUS Vivobook 15 Pro

Over de toetsenborden van beide Vivobooks zijn we wel weer te spreken, die tikken namelijk prettig doordat ze veel travel hebben. Wil je de laptop gebruiken om mee te (video-)bellen, dan kan dat, want de ingebouwde luidsprekers weten, hoewel blikkerig, aardig wat geluid te produceren. De luidsprekers zijn helaas wel omlaag gericht, dus de geluidskwaliteit is afhankelijk van het oppervlak waarop de laptop staat. De webcams hebben een resolutie van 1280x720 pixels, zoals het gros van de laptops, en bij de Vivobook Pro is de camera te verbergen achter een schuifje.

Vivobook Pro 14X

De Pro 14X is een nog wat luxer model in de Vivobook-serie dan de eerder genoemde twee uitvoeringen. De Vivobook Pro 14X die wij hebben getest, is voorzien van een Ryzen 9 5900HX-processor, 32GB geheugen en een oledscherm met een resolutie van 2880x1800 pixels. Dat levert een 16:10-beeldverhouding op. Bovendien is de verversingsfrequentie van dat scherm 90Hz, wat een iets vloeiender ogend beeld oplevert dan de conventionele 60Hz-schermen. Met zulke specificaties gaat de prijs ook flink omhoog en de uitvoering die wij hebben getest, kost dan ook 1700 euro.

ASUS Vivobook Pro 14X

De behuizing is voor dat geld helemaal van metaal en voelt wat steviger aan dan bij de andere twee 15"-modellen, hoewel de metalen achterkant van het scherm zich ook makkelijk laat indrukken. Ook bij dit model heeft ASUS de, onbegrijpelijke, keuze gemaakt om de twee USB-poorten aan de linkerkant op maximaal 2.0-snelheid te laten werken en een HDMI 1.4-poort in te bouwen. De laptop is daarnaast niet voorzien van Thunderbolt.

De Pro 14X is wel voorzien van ASUS' DialPad. Dat is een 'draaiknop', die in de touchpad is verwerkt. ASUS heeft een dergelijke draaiknop in zijn duurdere ProArt-laptops verwerkt, maar daarbij is het een daadwerkelijke draaiknop, die dus ook voelbare feedback geeft. De werking doet denken aan Microsofts Surface Dial en in Windows kun je die gebruiken om het volume te regelen of de schermhelderheid in te stellen, terwijl je de draaiknop in Adobe-applicaties kunt gebruiken om de grootte van je brush in Photoshop in te stellen of om door je tijdlijn in Premiere te scrollen. Hoewel we met de Dial in de ProArt-laptops nog geen ervaring hebben, kunnen we ons voorstellen dat de voelbare feedback iets toevoegt aan de manier waarop je je laptop gebruikt en dat je er wellicht zelf efficiënter door kunt gaan werken. Dat is bij de DialPad echter niet het geval. Je kunt door vanuit de rechterbovenhoek naar binnen te swipen de DialPad activeren en dan het cirkeltje gebruiken alsof het een draaiknop is. Doordat de touchpad echter geen voelbare feedback geeft, zit je tijdens het gebruik steeds naar je touchpad te kijken om te zien of je de DialPad wel goed bedient. Bovendien is het relatief kleine cirkeltje niet geschikt voor het subtielere draaiwerk. We kunnen ons daarom goed voorstellen dat kopers van een laptop met DialPad daar even mee spelen en de functionaliteit vervolgens nooit meer aanraken.