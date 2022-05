ASUS introduceert Surface-achtige VivoBook 13 Slate met oledscherm

ASUS brengt volgend jaar de VivoBook 13 Slate OLED uit, een Windows 11-tablet met afneembaar toetsenbord en een 13,3"-fhd-oledscherm. Het apparaat krijgt een Pentium N6000-processor en het scherm heeft een ingebouwde kickstand.

Het aanraakgevoelige oledscherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels, een 16:9-verhouding en een maximale helderheid van 550cd/m². Het kan de volledige DCI-P3-kleurruimte weergeven. Ook is er Dolby Vision-ondersteuning. De 2-in-1 wordt geleverd met een ASUS Pen 2.0-stylus, met 4096 drukniveaus, die magnetisch aan het apparaat gekoppeld kan worden.

ASUS rust de VivoBook 13 Slate uit met een Intel Pentium N6000-processor. Dat is een op 10nm gemaakte quadcore met kloksnelheden tot maximaal 3,3GHz. De Slate krijgt 4GB of 8GB Lpddr4x-geheugen dat op het moederbord is gesoldeerd en de opslag bestaat uit 128GB eMMC-flashgeheugen of een PCIe-ssd van 128GB of 256GB.

Verder krijgt de Windows-tablet Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 en twee USB 3.2 Gen 2-poorten met Type C-aansluiting. Die kunnen ook gebruikt worden om beeldschermen aan te te sturen of het apparaat op te laden. Ook krijgt de VivoBook een microSD-kaartlezer en een 3,5mm-combojack. Aan de voorkant zit een 5-megapixelcamera en aan de achterkant heeft de Slate een 13-megapixelcamera.

De tablet, die modelnummer T3300 krijgt, heeft stereoluidsprekers en een 50Wh-accu. De afmetingen zijn 310x190x8mm en het gewicht is 785g. ASUS zegt dat de VivoBook 13 Slate in het eerste kwartaal van 2022 uitkomt. De adviesprijs is nog niet bekendgemaakt.