Afbeeldingen tonen ASUS ROG Zephyrus Duo 16 met twee schermen en ROG Flow Z13

Er zijn afbeeldingen verschenen van de ASUS ROG Zephyrus Duo 16 en de ROG Flow Z13. Eerstgenoemde is een gamelaptop met onder het scherm een tweede scherm met een zeer brede beeldverhouding. De Z13 is een tablet met een aansluiting voor een externe gpu.

ROG Zephyrus Duo 16 - EvLeaks

De ROG Zephyrus Duo 16 lijkt een opvolger te zijn van de ROG Zephyrus Duo 15, die ASUS vorig jaar voor het eerst uitbracht. Het oude model heeft een 15,6"-scherm, de naam van het nieuwe model geeft aan dat het om een 16"-variant gaat. Net als de voorganger krijgt de Zephyrus Duo 16 een tweede scherm op de onderkant van de behuizing, dat iets omhoog geklapt kan worden. Welke specificaties de laptop krijgt, is nog niet duidelijk.

Leaker Evan Blass zette de afbeelding van de laptop op zijn Twitter-account @evleaks. Het gaat om een plaatje met een lage resolutie, maar Blass staat al jaren bekend om het vrijgeven van officiële renders voor de daadwerkelijke introductie van nieuwe producten. Hij toont ook een afbeelding van de ROG Flow Z13, een Surface-achtige Windows-tablet die een aansluiting lijkt te krijgen voor ASUS' propriëtaire externe gpu.

ASUS ROG Flow Z13 - EvLeaks

ASUS bracht begin dit jaar de ROG Flow X13 uit, een kleine convertible die gecombineerd kan worden met de XB Mobile-videokaart, dat is een aangepaste RTX 3080-gpu in een compacte behuizing. De ROG Flow Z13 is mogelijk een opvolger of een variant op de X13 en kan vermoedelijk met dezelfde of een vergelijkbare egpu gecombineerd worden. ASUS heeft zelf nog niets bekendgemaakt over de getoonde laptops. Of en wanneer de fabrikant die gaat introduceren, is nog niet duidelijk.