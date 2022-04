ASUS publiceert teaser voor gamingtablet in ROG-serie

ASUS kondigt 4 januari een Windows-tablet voor gamers aan, zo blijkt uit een teaser van het Taiwanese bedrijf. Het gaat om een apparaat dat onder de ROG Flow-naam verschijnt en waar al eerder geruchten over rondgingen.

ASUS spreekt in zijn vooraankondiging van 'de krachtigste gamingtablet'. Het bedrijf onthult deze dinsdag 4 januari tijdens de CES-elektronicabeurs die volgende week in Las Vegas plaatsvindt. Op de teaserafbeelding zijn de zijkanten van de tablet te zien en daar is ook de naam ROG Flow zichtbaar. Bovendien is de ASUS ROG XG-connector te zien, waarmee het apparaat is aan te sluiten op externe videokaarten voor meer grafische rekenkracht.

De teaser volgt op de publicatie van een afbeelding van een geclaimde ROG Flow Z13, door Evan Blass van EvLeaks eind oktober. Op die afbeelding is een tablet met een dun los te koppelen toetsenbord te zien, vergelijkbaar met de Surface Pro van Microsoft. Niet bekend is welke hardware de ROG Flow Z13 gaat bevatten.

Links de teaser van ASUS, rechts de eerder door EVLeaks gepubliceerde afbeelding.