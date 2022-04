AMD verwacht Xilinx-overname van 31 miljard euro begin 2022 af te ronden

AMD rondt zijn overname van de fpga-fabrikant Xilinx niet meer dit jaar af, zoals het bedrijf eerder verwachtte, maar in het eerste kwartaal van 2022. Chinese mededingingsautoriteiten moeten nog goedkeuring verlenen aan de geplande overname.

AMD meldt in een mededeling 'goede progressie' te maken bij het verkrijgen van de vereiste goedkeuring van mededingingsinstanties voor de overname van Xilinx. In de praktijk gaat het daarbij om de Chinese State Administration for Market Regulation. Desondanks is de overname niet eind 2021 afgerond, zoals het bedrijf eerder verwachtte. Ergens gedurende het eerste kwartaal van 2022 moet de overname alsnog rondkomen, is de verwachting van AMD nu.

In oktober vorig jaar maakte AMD het plan bekend om Xilinx over te nemen voor een bedrag van 35 miljard dollar, omgerekend 30,88 miljard euro. Begin 2021 gaven instanties in onder andere Taiwan en Zuid-Korea goedkeuring voor de overname en ook de VS bleek geen bezwaar te hebben. Eind juli volgde de goedkeuring van de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk, waarmee alleen China overbleef als potentieel obstakel. Wat de status van het Chinese onderzoek naar de overname is, is onduidelijk.

AMD wil Xilinx overnemen om in een klap een belangrijk marktaandeel te verkrijgen op de markt voor fpga's. Dit soort programmeerbare chips wordt steeds meer ingezet voor high performance computingapparatuur voor netwerken en hardware voor embedded, automotive en broadcastingtoepassingen.