Huawei verwacht dat jaaromzet 29 procent lager uitvalt

Huawei's jaaromzet voor 2021 valt naar verwachting bijna een derde lager uit dan die van 2020, volgens de voorzitter van het bedrijf. De omzet daalt waarschijnlijk door de sancties waar het bedrijf mee te maken heeft en door de verkoop van dochterbedrijf Honor.

Huawei verwacht het jaar af te sluiten met een omzet van 634 miljard yuan, omgerekend 88,2 miljard euro, zei voorzitter Guo Ping volgens AFP in zijn nieuwjaarsmededeling. De jaaromzet zou daarmee 29 procent lager dan 2020 uitvallen. Volgens de voorzitter had Huawei in 2021 te maken met 'beproevingen'. Ook meldde hij dat de telecomdivisie stabiel was gebleven en dat de 'algehele prestaties in lijn waren met de voorspellingen'. Details gaf de voorzitter verder niet over de resultaten.

Een deel van de omzetdaling is toe te schrijven aan de verkoop van Honor eind vorig jaar. Honor was in 2020 goed voor ongeveer een kwart van de smartphoneleveringen van Huawei. Het dochterbedrijf viel voor de verkoop ook onder de sancties van de VS, waardoor het bepaalde onderdelen niet geleverd kon krijgen. Huawei heeft nog wel te lijden onder dit handelsverbod. Het bedrijf mag geen Google-diensten op zijn smartphones zetten en meerdere westerse landen weren Huawei al dan niet deels uit mobiele netwerken na spionagebeschuldigingen.