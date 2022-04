Afbeelding toont vermeende AMD Ryzen 9 6900HX van Rembrandt-generatie

Een afbeelding zou een moederbord van een komende Alienware-laptop tonen met daarop een AMD Ryzen 9 6900HX. Ook toont een afbeelding de gehele Alienware-laptop, die met maximaal een Ryzen 9 6980HX geleverd zou gaan worden.

De foto van het moederbord die van een Alienware m17 R5 zou zijn, toont niet veel details over de processor. Videocardz, die de foto publiceert, leidt er desondanks uit af dat de die-grootte van de Ryzen 9 6000-apu ongeveer 206mm² is. Eerder had cpu-deskundige Patrick Schur het over een grootte van de die van 208mm².

De omvang van de FP7-package waarop de Rembrandt-apu is geplaatst zou 25x35mm bedragen, net als de FP6-package van eerdere Ryzen Mobile-generaties. AMD kondigt de Rembrandt-generatie van laptop-apu's naar verwachting begin januari aan. Het gaat om chips met Zen 3+-cores die het bedrijf op 6nm laat maken. Processors met Zen 2-cores laat AMD op 7nm produceren. Volgens Wccftech kondigt AMD tegelijk met de Rembrandt-apu's de Radeon RX 6850M XT voor laptops aan. Dell zou de betreffende Alienware m17 R5 ook met deze gpu leveren.

Volgens een diagram van ExecutableFix bestaan Rembrandt-apu's uit maximaal acht cpu-cores, Navi-gpu's met tot aan zes Work Group Processors en ondersteunen de chips DDR5 en een PCIe 4.0-interface.