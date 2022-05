AMD Ryzen 9 6900HS-cpu en Radeon RX 6800S-gpu verschijnen in PugetBench-database

Er zijn benchmarkresultaten verschenen van een laptop met een AMD Ryzen 9 6900HS-cpu en Radeon RX 6800S-gpu. Dat zijn twee 'S'-chips die gericht zijn op efficiëntie. De Ryzen 6000-laptopserie moet deze maand uitkomen, maar er is nog geen officiële releasedatum bekend.

De benchmarkresultaten van de laptop zijn verschenen in de database van Puget Systems en werden opgemerkt door Twitter-gebruiker Benchleaks. Het betreft een ASUS ROG Zephyrus G14, die officieel nog niet beschikbaar is. De laptop is getest in de PugetBench Photoshop- en Premiere Pro-tests. Daarin haalt de laptop scores van respectievelijk 1022 en 550.

Onlangs verscheen de AMD Ryzen 9 6900HS al in de database van Geekbench, merkte Wccftech op. Uit die resultaten blijkt dat de processor scores haalt die vergelijkbaar zijn met die van de Ryzen 9 6900HX, hoewel de HS-variant een lagere tdp heeft. De Ryzen 9 6900HS haalt single- en multicorescores van 1571 en 9751 in Geekbench. Bij de HX-variant liggen die scores op 1616 en 10.151, schrijft Wccftech.

AMD kondigde zijn Ryzen 6000-laptopprocessors aan tijdens de CES. De Ryzen 9 6900HS beschikt over acht cores en zestien threads met een tdp van 35W. Dat is lager dan de non-S-modellen, die een 45W-tdp hebben. De chips zijn gebaseerd op de Zen 3+-architectuur, beschikken over een geïntegreerde RDNA 2-gpu en worden geproduceerd op TSMC's 6nm-procedé. De processors verschijnen in februari, maar AMD heeft nog geen concrete releasedatum bekendgemaakt.

De losse Radeon RX 6000S-laptop-gpu's zijn ook gebaseerd op de RDNA 2-architectuur en zijn eveneens gericht op efficiëntie. De Radeon RX 6800S beschikt bijvoorbeeld over 40 compute-units met een tgp van 100W, wat is lager is dan bijvoorbeeld de RX 6800M met '145W+'. Laptops met deze videokaarten moeten in het eerste kwartaal verschijnen, meldde AMD eerder al.