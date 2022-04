AMD introduceert nieuwe Radeon RX 6000M- en RX 6000S-gpu's voor laptops

AMD introduceert verschillende nieuwe Radeon RX 6000-gpu's voor laptops. Het bedrijf komt onder andere met een nieuwe RX 6850M XT-flagship met hogere kloksnelheden en sneller geheugen, naast enkele nieuwe 6nm-gpu's en efficiëntere RX 6000S-laptopchips.

AMD komt onder andere met zijn eerste twee 6nm-videokaarten voor laptops. Deze worden geproduceerd bij TSMC en krijgen een Navi 24-gpu. Een Radeon RX 6500M krijgt 16 compute-units en 4GB GDDR6-geheugen met een geheugenbandbreedte tot 289GB/s. AMD meldt daarbij dat de RX 6500M een tgp van 50W krijgt. De lager gepositioneerde Radeon RX 6300M krijgt op zijn beurt 12 compute units, 2GB GDDR6-geheugen en een lagere gameclock. Ook de tgp ligt lager, op 25W. Laptops met deze videokaarten verschijnen in het eerste kwartaal van dit jaar.

AMD toont nieuwe Radeon RX 6000-laptop-gpu's tijdens CES 2022

Daarnaast introduceert AMD drie nieuwe Radeon RX 6x50M-videokaarten. De gpu's zijn ook gebaseerd op de RDNA 2-architectuur en worden geproduceerd op TSMC's 7nm-node. Het hoogst gepositioneerde model, de Radeon RX 6850M XT, is bedoeld voor 1440p-gaming en beschikt over 12GB GDDR6-geheugen en 40 compute units, net als de huidige Radeon RX 6800M. De RX 6850M XT beschikt daarbij wel over een hogere 'gameclock' van 2463MHz en snellere 18Gbit/s-geheugenmodules, voor een totale bandbreedte van 432GB/s. De chip beschikt daarbij over een hogere tdp van 165W.

Verder toont AMD nog een Radeon RX 6650M XT en RX 6650M. Eerstgenoemde beschikt over 32 compute units, terwijl de reguliere RX 6650M er 28 heeft. De twee chips hebben beide een tgp van maximaal 120W en bieden 8GB GDDR6-geheugen met een bandbreedte van maximaal 256GB/s. Laptops met deze videokaarten komen ook in het eerste jaar beschikbaar.

AMD RX 6000M-videokaarten voor laptops Model CU's Gameclock Geheugen Geheugenbus Geheugen-

bandbreedte Cache Tgp RX 6850M XT 40 2463MHz 12GB GDDR6 192bit 432GB/s 96MB 165W RX 6800M 40 2300MHz 12GB GDDR6 192bit 384GB/s 96MB 145W+ RX 6650M XT 32 2162MHz 8GB GDDR6 128bit 256GB/s 32MB 120W RX 6650M 28 2222MHz 8GB GDDR6 128bit 256GB/s 32MB 120W RX 6600M 28 2177MHz 8GB GDDR6 128bit 224GB/s 32MB Tot 100W RX 6500M 16 2191MHz 4GB GDDR6 128bit 289GB/s 16MB Tot 50W RX 6300M 12 1512MHz 2GB GDDR6 128bit 289GB/s 16MB Tot 25W

Efficiënte Radeon RX 6000S-gpu's voor dunne laptops

Verder introduceert AMD zijn Radeon RX 6000S-videokaarten voor laptops. Deze worden ook op 7nm geproduceerd. Het zijn low-power varianten van de huidige Radeon RX 6000M-gpu's, met lagere kloksnelheden en daarmee ook lagere tgp's. Volgens AMD zijn deze gpu's bedoeld voor gebruik in dunne en lichte laptops. Het bedrijf spreekt in zijn persconferentie onder andere over 'efficiëntie-boostingtechnologieën', hoewel het daarbij niet verder in detail treedt. Het bedrijf lijkt deze gpu's te positioneren tegenover Nvidia's Max-Q-gpu's voor laptops, die ook zijn gericht op efficiëntie.

Het bedrijf komt met drie Radeon RX 6000S-varianten. De RX 6800S krijgt 32 compute units, 8GB GDDR6 en een gameclock van maximaal 1975MHz. De Radeon RX 6700S beschikt over 28 compute units, 8GB geheugen en een 1890MHz-gameclock. De Radeon RX 6600S is vergelijkbaar met dat model, maar heeft 4GB geheugen en een iets lagere kloksnelheid. De RX 6000S-kaarten worden alle drie gericht op 1080p-gaming. Laptops met deze gpu's verschijnen eveneens in het eerste kwartaal van 2022, zo meldt AMD.