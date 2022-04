AMD introduceert nieuwe versies van Ryzen 5000U laptop-apu's voor dunne laptops

AMD heeft drie nieuwe versies geïntroduceerd van de Ryzen 5000-laptopprocessors, de Ryzen 7 5825U, Ryzen 5625U en Ryzen 3 5425U. Dit zijn nieuwe apu's gemaakt op het 7nm-procedé van TSMC. Ze combineren tot acht Zen 3-cores met maximaal acht Vega-gpu-cores.

AMD heeft naast een nieuwe serie Ryzen 6000-laptopprocessors ook drie nieuwe versies geïntroduceerd van zijn Ryzen 5000-laptopprocessors. Het gaat om een refresh van de Cézanne-chips, die eerder de codenaam 'Barcelo' droegen. De processors komen uit de U-serie. Dat is een serie gericht op ultradunne laptops.

De nieuwe processors zijn verschenen op de website van AMD en omvatten de Ryzen 7 5825U, Ryzen 5625U en Ryzen 3 5425U. Deze zijn gemaakt op het 7nm-procedé van TSMC en maken gebruik van maximaal acht Zen 3-cores en tot acht Vega gpu-cores. Ter vergelijking, de Ryzen 6000-apu's beschikken over Zen 3+-cores en RDNA2-gpu's, die op 6nm zijn geproduceerd. Een kleiner productieprocedé betekent betere prestaties terwijl de processor toch zuinig blijft.

Cpu-cores Max. kloksnelheid Basiskloksnelheid Grafische cores Ryzen 7 5825U 8 4,5GHz 2GHz 8 Ryzen 5 5625U 6 4,3GHz 2,3GHz 7 Ryzen 3 5425U 4 4,1GHz 2,7GHz 6

De krachtigste apu van de drie is de Ryzen 7 5825U. Deze combineert 8 Zen 3-cores met een Radeon RX Vega 8-gpu. Het verschil in de drie zit ook in het L2- en L3-geheugen. De 5825U heeft een L2-geheugen van 4MB en een L3-geheugen van 16MB, de 5625U een L2-geheugen van 3MB en een L3-geheugen van 16MB en de 5425U een L2-geheugen van 2MB en een L3-geheugen van 8MB.

De nieuwe versies van de 5000-series maken in tegenstelling tot hun voorganger geen gebruik van de Cézanne-chip, maar van een vernieuwde Barcelo-chip, legde Videocardz in oktober uit. Dit is een zuiniger en goedkoper alternatief voor de Rembrandt-U-chip, die ook bedoeld is voor dunne Ultrabooks. Barcelo heeft ook een lagere thermal design power van 15W dan de Rembrandt-U.