Render toont vermeende 6nm-gpu Navi 24 voor in AMD Radeon RX 6500 XT

VideoCardz heeft een render gepubliceerd van een AMD Navi 24-gpu. Deze wordt volgens geruchten op TSMC N6 geproduceerd en gebruikt in de vermeende Radeon RX 6500 XT. De render bevestigt onder andere de hoeveelheid compute units.

VideoCardz heeft de render ontvangen van Disclosuzen, een bron die vaker informatie over onaangekondigde AMD-hardware deelt met die website. De render bevestigt onder andere dat de Navi 24-gpu beschikt over de helft van het aantal compute units van Navi 23. Daarmee ligt het aantal cu's op 16, voor een totaal van 1024 stream processors. De die-size van Navi 24 wordt geschat op 141mm² en dat is ongeveer 40 procent kleiner dan Navi 23. Verder krijgt de gpu volgens VideoCardz 16MB aan Infinity Cache en een 64bit-geheugenbus.

Volgens eerdere geruchten zal Navi 24 geproduceerd worden op N6, het 6nm-procedé van TSMC. De huidige RDNA2-gpu's van AMD worden op 7nm gemaakt. N6 is een verbeterde versie van TSMC's 7nm-procedé, die onder andere gebruikmaakt van euv en een 18 procent hogere dichtheid biedt. De Taiwanese chipfabrikant kondigde N6 in 2019 aan en meldde toen dat 7nm-chipontwerpen makkelijk overgeheveld kunnen worden naar zijn 6nm-node. AMD heeft zelf nog niet bevestigd of het bepaalde chips gaat laten produceren op TSMC N6.

Naar verwachting kondigt AMD de eerste producten met een Navi 24-gpu op 4 januari aan. Het bedrijf houdt op die datum een presentatie in het kader van de elektronicabeurs CES. De chip wordt vermoedelijk gebruikt in de Radeon RX 6500 XT en RX 6400, waarover al langer geruchten rondgaan.

Navi 24 naast de overige RDNA2-gpu's in de Navi 20-serie. Afbeelding via VideoCardz